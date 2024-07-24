阿婆迫讓關愛座！暗諷：後生仔都黐線　遭港男1招KO　港女卻咁做

「讓座係美德，但並唔係應份！」有港男在網上表示，有一天感到疲倦，乘搭東鐵時坐了關愛座，1名老婦見狀暗諷「𠵱家啲後生仔都黐線，見到阿婆都唔識讓位」。樓主於是起身，跟對方說：「你想坐就直接有禮貌咁同我講，唔好講啲令人唔舒服嘅說話，你𠵱家係咪要坐？」老婦想不到會被反擊，最終敗走。樓主表示，在其他日子乘搭港鐵時，曾見到1名女子被其他阿婆情緒勒索而讓出關愛座，綜合2宗件事令到他感受甚深。



樓主認為「任何人想坐（關愛座），都可以友善地向對方提出」，但強調「讓座係美德，但並唔係應份！」。網民對樓主的言論表示認同，「讓座唔係老奉，憑咩認為你有需要而我冇？」、「覺得自己需要過人咪出聲囉，好聲好氣實會有人讓」。



樓主親身經歷及目擊2宗阿婆迫讓關愛座事件，令他感受甚深。示意圖。（資料圖片）

樓主在Threads發文表示，自己從事護理行業，事發當日感到疲累，所以登上東鐵列車就坐在關愛座，有陌生阿婆見狀就開始暗諷「𠵱家啲後生仔都黐線，見到阿婆都唔識讓位」。樓主聞言立即起身，反駁「你（阿婆）想坐就直接有禮貌咁同我（樓主）講，唔好講啲令人唔舒服嘅說話，你𠵱家係咪要坐？」。

阿婆被樓主搶白後直接敗退，聲稱尚有２個車站就下車，沒有需要坐下。港男回應「咁唔該你（阿婆）合埋把口，冇乜嘢我（樓主）坐返低先」，之後阿婆就「全程面懵懵合埋把口搭完程車」。

遭陌生阿婆嘲諷後，樓主當場反駁「你想坐就直接有禮貌咁同我講，唔好講啲令人唔舒服嘅說話」。（示意圖/gettyimages）

另1宗事件則是樓主乘搭港鐵前往銅鑼灣，遇到1名身穿工作服、疑似行家的女生坐在關愛座上，豈料被現場1名阿婆情緒勒索，形容關愛座是「老人座，後生冇資格坐」。女生唯有讓位，樓主當時「反應慢咗少少，冇幫口」。

樓主藉帖文想向該名女生道歉，自責沒有及時幫口，重申關愛座的原意是提供給有需要人士，「冇人可以質疑邊個比較有資格坐呢個位」，任何人想坐的話，都可以有禮提出，「情緒勒索完全不能接受！讓座係美德，但並唔係應份！」。

樓主目擊有年輕女生遭阿婆情緒勒索，被迫讓出關愛座。示意圖。（gettyimages）

網民回應時都認為樓主言之有理，「我上次喺輕鐵都係咁，帶咗耳機突然間聽到個阿叔口噏噏好似鬼食泥咁，就停咗音樂聽吓佢講咩啦，佢都係嗰啲『世風日下啦，𠵱家冇後生會讓位』，唔明點解要情勒」、「以前冇關愛座嗰陣，我自己都會自動讓座畀有需要嘅人，呢啲行為應該係發自內心，唔係咁流於表面㗎嘛」。

（Threads）