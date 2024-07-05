經痛不適坐港鐵關愛座！後生女慘遭老伯訓斥兼咁做　網民：係非禮

關愛座原意是鼓勵讓座，卻常引來長者批鬥年輕人事件！有女生日前搭港鐵時因經痛感不適，所以選擇坐關愛座，卻被1名老伯「攞隻手Hi（揩）咗一下我大髀近屁股位」，再指責她是年輕人，不應坐關愛座，委屈不已稱「M痛係咪都無資格坐關愛座？」。有網民指該老伯倚老賣老，「知唔知女仔M痛有幾痛，真係誇張到條腰伸直同埋好想嘔」、「關愛座係畀有需要嘅人」；又質疑樓主不報警，她指當刻因趕時間和「唔想搞大件事」，但仍感激網民們關心。



有女生搭港鐵時因經痛坐關愛座，被老伯不斷指責，更遭對方觸碰身體私隱部位。（threads圖片）

「M痛係咪都無資格坐關愛座？」該女生在 threads 帳號發文大呻，指她6月26日（周三）當天搭乘港鐵時，因經痛感到不適，眼見關愛座無人就坐才選擇坐下。她表示，當時旁邊尚餘1個空位，未幾照片中的老伯上車，樓主形容對方坐到其身旁座位時，「佢攞隻手Hi（揩）咗一下我大髀近屁股位」。

樓主準備出聲指責對方之際，老伯先發制人以普通話反斥樓主不知什麼是關愛座，又稱關愛座並不是給年輕人就坐。樓主見狀不想和對方爭論，便沒有說話，可是對方仍繼續怒罵，並以不正宗的廣東話質問她，「你知唔知呢度（係）邊度，你邊度嚟？」。

事後樓主既委屈又氣憤，質疑「我真係好想問下你邊度嚟，廣東話都講唔正，仲侮辱我」，再指出關愛座是讓座予有需要人士，非如對方般倚老賣老的老人。她補充，之後見有姨姨手持重物上車，她亦有讓座予對方。

樓主事後深感委屈，問道「M痛係咪都無資格坐關愛座？」。（《愛回家》劇照）

許多網民為樓主抱不平，批評老伯倚老賣老，「關愛座係畀有需要嘅人，唔係老人」、「知唔知女仔M痛有幾痛，真係誇張到條腰伸直同埋好想嘔」、「你有畀錢，有權唔讓，唔使同佢討論咁多」、「佢都係蝦你係女先敢出聲」、「動口不動手呀，更何況咁近Pat pat」、「原來摸完再鬧返對方就會無事，正常唔係應該大叫非禮咩？」、「郁手郁腳建議直接撳鐘話非禮，等職員嚟搞」。有留言感嘆為免遇以上情況，「有時寧願唔坐，或者搭小巴」。

網民質疑該老伯倚老賣老，「關愛座係畀有需要嘅人，唔係老人」。（資料圖片）

樓主之後統一回覆，指當時因趕時間，以及「唔想搞大件事」，所以唯有啞忍，加上事發時根本來不及給反應，但仍對網民關心感到窩心，認為「其實香港人仲有好多都好有愛」。

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