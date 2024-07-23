女生睇戲坐母女中間　被1舉動逼調位　目擊者：情緒勒索蔓延戲院

搭飛機遇上同機乘客要求調位並非罕見，但最近有網民卻在戲院目擊這一幕。樓主表示日前到戲院看《玩轉腦朋友2》，其間1對母女進入影廳，原來母親買了另一女生左右兩邊的座位，後來更連同手拿增高坐墊的小朋友，站在女生面前希望能互換位置。樓主形容雙方「對峙」1至2分鐘，最後女生只能讓位，樓主大嘆該對母子「玩情緒勒索」，而其中母親的態度更加惡劣，「個老母啲嘴臉面好衰」。



樓主日前到戲院看《玩轉腦朋友2》，看見1對母女進入影廳，由於母親買了另一女生左右兩邊的座位，後來便與女兒站在該名女子面前要求換位。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在社交平台Threads發文，直言「呢排見得飛機要求換位多，原來情緒勒索已蔓延到戲院」，她解釋稱早前到戲院看《玩轉腦朋友2》，看到1名母親帶着小朋友進入影院，對方疑較遲購票而沒有連位，故買了另一名女生左右兩邊的座位，但後來卻要求女生調位，「小朋友拿着增高坐墊，企在人家前面要求人換位」。

樓主批評相關母親的行為非常「冇品」，讓其他人難以拒絕和感到為難，又形容母親的嘴臉「好衰」，「好明顯佢哋遲買飛已經冇相連位置，見到佢哋老馮的態度，好乞人憎」，最終雙方糾纏了1至2分鐘，女子選擇讓位。

樓主大嘆該對母子「玩情緒勒索」，而其中母親的態度更加惡劣，「個老母啲嘴臉面好衰」。（《大力女都奉順》劇照）

樓主在文中怒斥涉事兩母女「好明顯玩情緒勒索」，假如自己坐在她們後一排，便必定會出言指責該名母親。帖文亦引來大批網民討論，不少人同樣批評該對母女，並認為會視乎對方態度而決定是否換位，「如果態度好差真係唔會換畀佢，但我唔介意賣個位畀佢」、「劃晒位㗎啦，咪玩」、「好聲好氣都會考慮下，嘴臉差就叫佢早抖啦」、「睇佢有冇禮貌啦」、「真金白錢買咗飛劃晒位真係可以大條道理唔換，再嘈叫佢同職員講」。

然而，也有人認為即使堅持不換位，最後也可能是自己受罪，「唔換畀佢，全程夾喺中間，可能佢哋仲會遞嘢嚟遞嘢去，細路又要落地搵阿媽，先真係慘中之慘」。