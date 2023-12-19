小紅書女搭高鐵　不滿被要求換位︰警察也不能隨便換　下秒好尷尬

搭高鐵通常都是「對號入座」，其他人願意換位是人情，不換是道理。1名內地女子在小紅書表示，日前乘搭高鐵，突然有2人走上前，其中1人要求她換位，女子立即「義正嚴辭」指出已購買該座位，並指「就算你是警察，也不能隨便換我位置呀」。沒料對方立即展示公安證件，當場解釋正在押送犯人，希望她能配合。女子和公安旁邊的犯人四目交投，頓時尷尬到立即換位戴口罩。帖文引來網民熱議，估計「最近高鐵好多押犯，能讓就讓吧」、「警察執法優先」、「亮證了執行公務，我們老百姓還是有義務配合的」。



樓主日前乘搭高鐵，突然被要求換位。（示意圖/資料圖片）

樓主在小紅書表示，日前和朋友乘搭高鐵，但未能買到相連座位，唯有分開坐，沒有交代目的地、日期和時間等資料。其間有2人走近，其中1人向樓主提出換位要求，她立即展示車票，「義正嚴辭」表示已經購買該座位，揚言「就算你是警察，也不能隨便換我位置呀」。

沒料下秒對方立即展示公安證件，解釋「正在押犯人，請你（樓主）配合一下。樓主聞言和犯人四目交投，相信公安同樣買不到相連座位，才會提出相關要求，頓感非常尷尬，立即答應換位並戴上口罩，形容「好社死」。

樓主見到對方展示公安證，尷尬到立即換位。（資料圖片/鄭子峰攝）

不少網民估計「最近高鐵好多押犯，能讓就讓吧」、「警察執法優先」、「亮證了執行公務，我們老百姓還是有義務配合的」、「警察同志更尷尬」。

（小紅書）