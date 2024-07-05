燒肉店後門傳吸煙味想調位　女店員咁回應後續更狂　食客嬲爆公審

「今時今日咁嘅服務態度好影響生意」。有食客在網上發文發相，講述去食店食到「一肚氣」經歷，他透過飲食平台訂座兼預付用餐費，與3名家人到達大埔1間燒肉店午餐。4人被安排坐在後門旁座位，惟事主看到有職員在後門食煙、又有垃圾車出入，受不了煙味及垃圾味，且食店仍有不少空位，因此要求調位，卻遭女店員以有人包場為由大聲拒絕「係無位換啦！」，對方更聲稱是在場最有話事權的人。事主要求退款又被拒，該店員還「好寸咁講現在你們其實已計時中」，讓事主的父親也忍不住出聲表示要報警，最終經理出現安排他們調位才算平息事件。事主不滿女店員惡劣態度，於是在網上出帖公審。

不少網民看到帖文也紛紛留言，「現在職員態度亦係飲食致命傷」、「室內食煙已經死罪，仲要後門，即係緊急出口」。不過亦有人認為樓主反應過大「唔調位同態度差就要報警？」。



樓主一家4口被安排坐在後門旁的座位，但他發現後門傳出煙味及垃圾味，想調位被拒。（Facebook圖片）

有網民早前在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發文發相，大呻令人激氣的用餐經歷。樓主看到飲食平台推廣與大埔1間燒烤店的優惠，於是決定與3位家人食午市燒肉，並在平台上預繳了全數。

樓主一家4口到達店後，被安排坐在後門旁座位，但他發現「後門有濃濃的煙出現，立即抱起嬰兒，再看原來是店舖職員在後門食煙，也見到他們那垃圾車出出入入這後門，所以這到門會經常被打開及傳出煙味及垃圾味，很想立即走」。

樓主投訴指女店員態度惡劣。（Facebook圖片）

樓主見當時店鋪內有不少空位，因此要求調位，卻遭女店員以有人包場為由大聲拒絕「係無位換啦﹗」，兼指他們的店員是不會食煙的，「佢講呢句時身邊的職員都笑啦」，更聲稱經理不在，她是店內最有話事權的人。當樓主提出退款離開，女店員便叫樓主自行向飲食平台取回，「又好寸咁講現在你們其實已計時中（真那刻想向她講粗口）」。

此時70多歲的樓主父親忍不住問她「是什麼態度，要求報警」，最終經理安排他們調到一張較大及舒適的座位，事件才得以平息，但樓主十分不滿女店員惡劣態度，「遇了滿口大話的職員，無料扮有料，卒仔扮經理」，於是在網上發文公審。

有人認為店員態度確實影響生意，「現在職員態度亦係飲食致命傷」。（《月滿軒尼斯》劇照）

帖文引來不少網民熱議，有人認為店員態度確實影響生意，「現在職員態度亦係飲食致命傷」、「多謝你的盡責員工，令港人北上消費」、「call車上大陸好似冇咁嬲」。

亦有人不贊成預付，「畀晒錢最慘，無得走」、「先付款後用餐，服務比較差！本人領教過！」。有人認為可以報警「室內食煙已經死罪，仲要後門，即係緊急出口」。

不過亦有網民認為樓主小題大做，「唔怕加料?」「乜都話報警，調唔到位和態度差就要報警？」。