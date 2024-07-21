九龍塘新騙案？普通話男求幫送衛生巾　目的細思極恐　事主：驚險

九龍塘出現新型「拐騙」案？有女生於小紅書發文表示，她日前於九龍塘浸會大學附近遇到1名男子說其女朋友在附近廁所，需要衛生巾，希望她幫忙送進去，惟她回頭發現男子匆匆離去，想起3大疑點感覺有異，經網絡搜尋發現原來曾發生類似騙案，「男人求助幫送衛生巾，真實目的讓人不寒而慄」，遂提醒附近大學、中學女生要小心注意，「今天回過頭才覺驚險……希望這事是我反應過度」。



事件引來網民關注，不少人驚呼「那太可怕了」、「好恐怖好恐怖，假如腦子一時不清醒或者心軟就很容易上當」；也有網民稱遇過相同手法，「我在對面巴士站也遇過！那個人太奇怪了我就沒理他，要不是看到你的帖子，我到現在還以為單純只是遇到怪人，原來這麼危險」、「我剛開學在浸會已經遇到過了，現在還有，說明一直存在，就看誰相信了然後騙到一個是一個」。但也有網民質疑事件真偽，「這個是真事？」。



有女生於小紅書發文表示，她日前於九龍塘浸會大學附近遇到1名男子說其女朋友在附近廁所，需要衛生巾，希望她幫忙送進去，惟她回頭發現男子匆匆離去，想起3大疑點感覺有異。（資料圖片）

該女生於小紅書以「浸會九龍塘附近有拐騙！搶劫！女孩子注意！」為題發文，提醒女士們小心「男人求助幫送衛生巾」騙案，「騙女孩子給女朋友送衛生巾去附近廁所，然後拐賣或行兇的陷阱，從沒想到在香港鬧市會遇到」。

樓主表示，上周五（7月19日）早上於九龍塘窩打老道和森麻實道交界處遇到「疑似可怕騙局」，1名「兩廣長相」、約1.7米高男子，先問她之前1位女性，而她走過去時，男子即追上問她是否會說普通話，然後說其女朋友在附近廁所需要衛生巾。

樓主表示，上周五（7月19日）早上於九龍塘窩打老道和森麻實道交界處遇到「疑似可怕騙局」。（小紅書）

樓主起初抱歉指沒帶衛生巾，但走出幾步想起自己有「1個小的」可以應急，於是回頭折返，卻看到男子匆匆離去，感覺有異「我突然意識到他進不去廁所，不是我給他衛生巾就完事，是要我送進去」，並列出3大疑點，包括「附近廁所？在哪兒？」、「他為什麼不在廁所門口攔人問？」，以及「附近九龍塘地鐵站就有7-11，女生墊些紙也能先出來」。

男子追上問樓卜土是否會說普通話，然後說其女朋友在附近廁所需要衛生巾。（示意圖／gettyimages）

樓主愈想愈感到不對勁，想起曾看過這種「陷阱」，經網絡搜尋發現「男人求助幫送衛生巾，真實目的讓人不寒而慄」騙案，遂提醒附近大學、中學女生注意，以防萬一，「今天回過頭才覺驚險，曾想報警……希望這事是我反應過度」。

事件引來網民熱議，不少人驚呼「那太可怕了」。（小紅書）

事件引來網民熱議，不少人驚呼「那太可怕了」、「很恐怖啊」、「好恐怖好恐怖，假如腦子一時不清醒或者心軟就很容易上當」。

也有網民稱遇過類似情況，「我在對面巴士站也遇過！那個人太奇怪了我就沒理它，要不是看到你的帖子，我到現在還以為單純只是遇到怪人，原來這麼危險」、「我在奧運站都遇到過，個男人用唔咸唔淡廣東話，話女朋友於洗手間內無衛生巾，問我可唔可以幫忙，我約咗人趕時間沒給，諗返轉頭，毛骨悚然，因為前面就有7-11」、「從城市大學出來走到南山村這邊有1個男的問過我拿衛生巾說給女朋友，我說前面有小賣部你可以去買，很近的，他說沒帶錢，我說有手機就可以支付啦！他說手機也沒帶，我當時還以為是真的」、「我剛開學在浸會已經遇到過了，現在還有，說明一直存在，就看誰相信了然後騙到一個是一個」。

有網民建議樓主報警。（資料圖片）

另有網民建議樓主報警，「謝謝你發出來，我覺得也是可以考慮報警的，畢竟不一定得是罪案發生以後才能報警，懷疑有人打算犯罪也可以的」。但亦有網民質疑事件真偽，「這個是真事？」。