道德綁架？學生妹等巴士婉拒幫忙買食物　阿婆：學生應該幫老人家

敬老當然是美德，但都不是奉旨要求他人幫忙的借口！近日有女學生分享穿着校服等巴士期間，有婆婆突然上前要求她幫忙買漢堡包，她擔心會錯過巴士，所以婉拒請求，但對方竟以「你作為學生，係咪好應該幫下老人家？」，以及「你都會老㗎」為由，企圖游說她幫忙，樓主之後「企硬」，解釋擔心對方會走數或有金錢「拗撬」，遂戴上耳機無視對方。她事後擔憂對方會向學校投訴，故感嘆「係咪上咗年紀就好鍾意道德綁架人哋？」，惹來熱議。



有女學生等候巴士期間，被陌生阿婆要求幫忙到快餐店買漢堡包。（threads圖片）

「真人真事。」該女學生在 threads 發文並強調是真實事件，指她穿着校服於小西灣等巴士途中，1名年邁婆婆突然走上前，要求她幫忙到快餐店買2個漢堡包。她當時向對方表示正等候巴士，稱「陣間Miss咗點算？」。詎料該婆婆理直氣壯回覆，「你作為學生，係咪好應該幫下老人家？」，又以「你都會老㗎，我攞住咁重嘅嘢，唔係要我行咁遠去買個包吖嘛？」為由，再次要求樓主幫忙。

樓主當時婉拒婆婆要求，並強調自己沒有義務幫助對方，亦提出憂慮，「我點知會唔會幫你買完，你唔畀返錢，或者話我盜用你啲錢」，婆婆聞言極為不滿，更怒吼「你遲啲老咗唔好叫人幫手吖，死𡃁妹」。樓主之後戴上耳機無視對方，但事後擔心婆婆會向其就讀學校投訴，故詢問他人遇同樣事件時會如何反應，又質疑「係咪上咗年紀（人士）就好鍾意道德綁架人哋」。

樓主婉拒阿婆要求後，對方語出驚人稱「你遲啲老咗唔好叫人幫手吖，死𡃁妹」。（資料圖片）

事件引來網民熱烈討論，不少人力撐樓主拒絕幫忙決定，「幫係人情，唔幫係道理。無人叫佢買咁多重嘢，重到連行多幾步去買包都唔得」、「佢餓自然自己會買，唔通你唔幫佢買，佢唔食？」、「校規規定着校服就要被騙徒呃？ 呢個阿婆好可疑，唔好同佢有任何金錢來往好啲」、「如果無畀錢你去買，咁好大可能走數，貪你唔敢當街理論，怕俾人話恰老人家怕麻煩，少少錢就由佢之類」。

有人則批評該婆婆「恰後生女」，「佢根本恃住佢係『老人家』 ，仲可能只係扮有腳痛，而恰比佢後生嘅人」，又笑稱「放心，只要你無道德，道德就綁架唔到你」、「叫佢搵差人叔叔協助，佢哋會好樂意幫手」，又建議這樣回覆，「我趕住搭巴士去幫個老人家呀，佢老過你喎，你第時都會再老啲㗎，你唔係要我幫你，而唔幫個再老啲嘅下嘛？」。

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