乞討老人嫌給零錢太少！怒丟硬幣在地片瘋傳　網民：以後一分不給

真是好心着雷劈！內地有老人結伴到店內以「賣藝」之名行乞，不給錢就一直徘徊唱歌，老闆無奈之下只好掏出身上的硬幣，企圖打發對方離開，卻沒曾想被嫌棄給錢太少，老人一怒之下更將硬幣丟在地上，稱「真當我是乞丐啊」，隨後轉身離去，讓人既錯愕又不忿。許多網民都替老闆感不值，怒批2人是「無恥之徒」、「就不該給這種伸手要錢的」、「以後乞討的一分不給，不勞動不得食」。



安徽有老人都店內行乞，不滿老闆給錢太少，怒丟硬幣在地上。（微博影片截圖）

內地微博報道，事發於5月15日（上周三），安徽有老人到店內行乞，卻嫌好心人給的錢太少，將硬幣怒丟在地上憤然離去。從片段可見，當時2名行乞老人走到店舖內，其中1名站在門外老人穿著紅色衣服，並戴上非常喜慶頭飾；另1名老人則上前接過店舖老闆所給的硬幣。若然仔細留意，便會發現老人頸上掛有疑似二維碼以供人付款，其左手亦持有大疊鈔票，相信2人已用此方法索取不少錢財。

不過老人接過硬幣後並沒有出言感謝，看到對方所給的硬幣只有幾毛錢時，他就表現非常嫌棄，直接反手將錢丟在地上，怒稱「真當我是乞丐啊」，然後轉身偕同伴離開。該店舖老闆事後表示，事發時2人在店外「賣藝」徘徊，不給錢就不願走，還一直在門外高聲歌唱，他雖然不忍心，但看到老人其實四肢健全，只好拿出身上零錢企圖打發對方，卻沒想到會被這樣嫌棄對待。

片段曝光後，不少網民都批評行乞老人不要臉，「乞丐認為你在侮辱他，其實回頭想想，他是在侮辱你」、「就不該給這種伸手要錢的，把他們都慣壞了」、「有手有腳的為什麼要給，這種就是騙，直接趕出去！」、「真是臭要飯的，以後乞討的一分不給，不勞動不得食」、「無恥之徒」、「這種人比一般人收入都高的多」。

（綜合）