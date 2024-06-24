排隊是基本禮儀，卻有人活了一把年紀也不懂得遵守。



一名台灣網友表示，日前到便利店消費，遇到「帶著孫子插隊的壞阿婆」，只見阿婆帶著孫子插隊到自己的面前，於是開口阻止，卻換來一句「孫子太熱想趕快回家，又沒差那個幾分鐘」，誇張行徑讓人傻眼。

一句讓野蠻阿婆乖乖返回隊尾排隊 網民大讚：你好強！

阿婆於7-11大模斯樣打尖 稱「孫仔太熱要快點回家」 被他一句KO（01製圖）

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原PO在Threads發文，指出在7-11排隊結帳時，突然有個阿婆帶著孫子站到自己前面的位置，他感到不悅地問對方：「沒看到要排隊嗎？沒素質。」

阿婆聽完直接表示「孫子太熱想趕快回家，又沒差那個幾分鐘」，緊接著還瘋狂碎碎唸說「現在的年輕人都不知道禮讓」。

面對對方的不講理，原PO立刻回擊：「人家火化都知道要排隊燒的，就妳最特別了。」讓阿婆當場啞口無言，氣得想反擊原PO：「你……你……」

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眼見阿婆語塞，原PO再度追擊說：「怎樣？排隊就不用聽難聽話了啊。」

此時，孫子突然問阿婆說：「什麼是火化呢？」原PO抓緊機會趕緊解釋：「弟弟啊，就是你阿婆死翹翹被火燒的那時候呀。」

此時，阿婆默默牽著孫子的手，走到隊伍後方乖乖排隊，看起來像是擔心原PO再脫口說出其他猖狂的話語，讓原PO無奈表示：「真的是有夠差的身教，還需要我教，最近的老人家是要跟年輕人比瘋就是了。」

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貼文曝光後，不少網友大讚：

「敬老尊賢，只有老沒有賢，我可是不尊敬的喔」

「老人都以為我們會臉皮薄不敢說話，不知道現在的年輕人嘴巴裝炸彈才不管你丟不丟臉，你都不怕了我怕你？」

「雖然難聽了些，但是面對不講道理的，這樣剛好而已」

「你好強，這個回覆非常可以，好好笑」

「你的火力超越火化的火力」

「之前看過有人說『怎樣，半隻腳踩進棺材了是不是這麼趕時間』，我直接笑出來」



有網友建議其他的應對方式：

「弟弟，你不可以學阿婆插隊哦，這是不好的行為，阿婆可能沒有上學過，沒有老師教，沒有爸爸媽媽教，我現在告訴你這樣是不好的行為，會被討厭哦，不可以學知道嗎（給他一個微笑）」

「老實說你前面表現的不錯，但其實不太需要在他孫子前面說這種話」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】