新界神犬大戰眼鏡蛇！黑狗咬蛇救主慘中毒　印傭嚇窒：好大條呀！

「汪星人」是人類最忠心的朋友，見到危險總會努力護主。有港男在網上上載影片，顯示其家中黑狗英勇大戰眼鏡蛇（俗稱「飯鏟頭」），只見大蛇被咬到奄奄一息，但黑狗仍不停張口猛咬，咬到蛇身都變形。現場有印傭嚇得不輕，在鏡頭後重呼吸，不斷用半鹹唔廣東喊「好大條呀！」，又疑用國語喘氣說：「嚇得啊！」。港男指寵物犬事後慘中毒，幸得動物保護組織「流浪狗之家」相助，「半夜幫神犬打針」，黑狗翌日已經無礙，並獲獎勵吃最愛的雞肉條。



主人以「神犬」稱呼家中黑狗，網民同樣激讚牠配得上「神犬」美譽，慶幸「好在狗狗冇事」、「果然好狗治蛇」，亦有人笑言印傭「配音有點色情，但這條的確神狗拉茜」、「剩係聽聲音，以為搞緊咩呀！」。



黑狗英勇大戰眼鏡蛇，只見大蛇被咬到奄奄一息，但黑狗仍不停張口猛咬，咬到蛇身都變形。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

樓主在facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」上載影片，片長約17秒，顯示1隻黑狗一停張口猛咬眼鏡蛇，而該條大蛇身長逾1米，當時已近乎沒有反應。其後黑狗突然咬住蛇身狂揈，未知是否怕眼鏡蛇臨死反擊。影片聽到現場有外傭不斷用半鹹唔廣東喊「好大條呀！」，又疑用國語喘氣說：「嚇得啊！」網民看片後以為是印意配音，但樓主其後解釋「唔係配音，係我屋企印尼姐姐」。

樓主回應網民指補充，表示「住鄉村, 無可避免蛇蟲鼠蟻」，又指過程中母親有幫手用棍打蛇，而片中寵物犬名叫「豆豆」，事後更慘中毒，幸得動物保護組織「流浪狗之家」相助，半夜替「豆豆」打針，牠翌日已無礙，「畀咗雞肉咬條佢食，佢好鍾意食」，而且大讚牠是「神犬」。

寵物犬名叫「豆豆」，在片中突然咬住蛇身狂揈，未知是否怕眼鏡蛇臨死反擊。（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」影片截圖）

多名都激讚「豆豆」英勇表現，「你隻神犬係咪叫『拉西』？咁勁嘅」、「隻狗狗保護咗你全家」、「好彩狗狗冇事」。有網民則關注印傭姐姐在驚叫甚麼，甚至打趣說「配音有點色情，但這條的確神狗拉茜」、「剩係聽聲音，以為搞緊咩呀！」、「其實姐姐想講咩？」、「求翻譯」。

（facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」）