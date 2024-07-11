港鐵大叔爆粗狂鬧職員片瘋傳：唔X忿氣？　職員神應對　結局獲讚

【港鐵／西鐵／元朗】面對挑釁，最重要沉着應對。本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫元朗站內有2名男子不斷指罵1名港鐵男職員，其間粗口橫飛，舉中指並質問：「你好X唔忿氣啊？戇XX嘅真係！」不過影片中港鐵男職員未有因挑釁暴躁，一直冷靜騷聆聽及回應，最終2名男子離開。



影片引來網民熱議，有人讚職員表現冷靜得宜，「做得好」、「抵讚」；也有人指已見慣不怪，又認為應報警處理。



本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫元朗站內有2名男子不斷指罵1名港鐵男職員。（影片截圖）

有港男周三（7月10日）於Facebook群組「元朗吹水區」發布影片，指港鐵屯馬綫元朗站內有2名男子不斷責罵1名港鐵職員，留言：「有冇人知咩事？係咁X」。

影片長52秒，見到元朗站內2名男了正圍着1名男職員指罵，粗口橫飛，其中穿灰色上衣大叔怒吼：「唔係我哋唔忿氣啊，我哋想走係你唔畀走啊！你好X唔忿氣啊！」

元朗站內2名男了正圍着1名男職員指罵，粗口橫飛。（影片截圖）

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職員點着頭回應後，大叔即向遠方揮手大叫「返來，可以坐喇而家，而家可以坐喇喎，隨便坐喇喎」，並向職員舉中指說：「頭先坐你話唔得坐，而家你叫我坐，我點坐啊而家！」

大叔之後更用身體動作「裝腔作勢」威嚇男職員。不過職員始終冷靜沉着未有受挑釁，大叔及同行男子則轉身離開，但仍不忿說：「戇XX嘅真係！」

影片引來網民熱議，大讚職員表現冷靜。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人讚職員表現冷靜得宜，「做得好」、「抵讚」。也有人指已見慣不怪，「醉酒佬？」，又認為應報警處理。