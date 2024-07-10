自私精！港鐵乘客3個行李篋打橫放　阻塞通道惹公憤　網民教1招KO

港鐵乘客眾多，這樣做也太自私了吧！本港網絡流傳1張相片，見到有多名乘客乘搭港鐵時，把行李箱打橫放在行人通道正中間，通道完全阻塞其他乘客難以通過。上載照片的港女感嘆「所以我幾時都話，我仲未習慣香港嘅路面情況」。



網民看過相片紛紛批評相關乘客行為離譜、自私，「見1次鬧1次」、「真的毫無規矩可言，好像愈來愈過分」；也有大批網民建議「照行」，「踩過去」、「佢嘈就同佢講呢到人行嘅唔係放嘢，放喺到我以為垃圾」。



本港網絡流傳1張相片，見到有多名乘客乘搭港鐵時，把行李箱打橫放在行人通道正中間，阻塞通道。 （threads）

該港女周二（7月9日）於社交平台threads發相發文，留言「所以我幾時都話我仲未習慣香港嘅路面情況」。

從相片見到，港鐵車廂內，有3個大型行李箱打橫放在行人通道正中間，估計是坐在座位上的多名乘客放置。由於打橫放的行李箱佔用面積最多，整條行人通道如被放置「路障」阻塞，其他乘客無法通過。

網民看過相片紛紛批評相關乘客行為離譜、自私。 （threads）

網民看過相片紛紛批評相關乘客行為離譜、自私，「唔會慣，見1次鬧1次」、「真的毫無規矩可言，好像愈來愈過分……」、「咩人咁冇家教」、「沒有素質的乘客！」。也有網民笑言「訓練你跨欄（篋）技術」、「全民運動，個個去學跨欄」、「幾好啊放喺路中間畀人坐下」。

另有不少網民教應對方法，「踩過去」、「我會踩上去行」、「踢開佢行，佢嘈就同佢講呢到人行嘅唔係放嘢，放喺到我以為垃圾」。