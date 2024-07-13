太矮禁入學？越南1大學學院招生新規　男最少165cm、女高於158cm

大學招生時，通常會考慮成續和面試表現等因素，但越南1間大學的工商管理學院竟有特別招生規定，除了成績之外，更要求男女身高必須在1.65米以上和1.58米以上，而且具有良好體力和視力，被當地民眾批評歧視。學院代表強調培養領導者和管理習，所以必須要有良好身體狀況，當中身高是領導力和自信的重要因素，但若學生有特殊專長，仍然可以獲得取錄。



越南河內國家大學商業管理學院（HSB）今年招收學生的入學條件，除了成績之外，女學生身高必須在1.58米以上，男學生身則要有1.65米以上。（HSB圖片）

河內國立大學工商管理學院（HSB）有企業與科技管理、行銷與傳播、人力資源管理、行政與安全等4個學系，學院今年宣布招收500名學生，入學條件除了成績之外，更有數個「特別」要求，女學生身高必須在1.58米以上，男學生身則要有1.65米以上，他們同時必須具有良好的體能和視力。

除了身高之外，河內國立大學工商管理學院列出其他要求。（網上圖片）

學院代表接受當地媒體採訪時表示，學院旨在為培養領導者和管理階層，畢業生要有足夠能力，才能在工作上取得成功，除了學術和技能之外，身心健康同樣重要，身高有效建立專業形象和自信。院方同時確認，除了身高標準外，若學生有特殊才能，院方仍會傾向取錄。

相關標準在網上引起爭議，多名網民認為身高規定根本沒有必要且涉及歧視，指出軍警等特定學校的條件比該間學院要求更低，男生身高1.64米至1.65米以上即可投考，女生則是1.54米至1.58米以上。

藝人王祖藍和鄧紫棋（G.E.M.）身高分別報稱有1.62米和1.57米，換言之，未能達到該間學院的收生標準。（小紅書截圖）

事件引來當地傳媒大肆報道，教育部事後展開跟進，據了解，學院亦已修改招生規定。

河內國立大學工商管理學院1995年成立，是1間完全自治的學院，可以自行決定學費，全部課程符合國際認證，工商管理學院過往對考生提出身高要求，但只僅限於行政與安全科系。除了身高之外，報考工商管理學院的考生必須在IELTS考取4.5分或以上，抑或同等程度，同時考生需要通過兩輪預選才能進入錄取輪次，預選包括個人資料評估和情緒智商測驗。

根據新聞網站《商業內幕》（Business Insider）2023年統計，越南人平均身高為159.01厘米，男性平均164.44厘米，女性153.59厘米，在全球排名第15矮。

（綜合）