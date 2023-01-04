身高152cm遭男友父母嫌矮強迫分手　台女怒訴：他媽媽高我不到2cm

身高竟成為分手的導火線？有居於美國的台女日前分享戀愛經歷，自小於外國長大的她認識了同為華人的男友，兩人發展遠距離戀愛，但感情一直穩定。可是當她與男友父母見面後，男友媽媽竟以「甚麼都好，就是太矮」為由強迫兩人分手，台女得知事實大感失望，甚至怒訴「阿姨妳也才高我不到兩厘米而已」，雖然不捨男友，惟兩人終敵不過家庭壓力分手收場，引來網民熱議。



有台女指男友的父母因身高問題強迫兩人分手，兩人終敵不過家庭壓力分手收場，引來網民熱議。（《Abyss》劇照）

「我從來沒想過會因為這麼荒唐的原因被分手。」該名台女於Dcard討論區發文講述戀愛經歷，她自小在加拿大長大，坦言自小學後便沒有再長高，身高僅152厘米，「我承認我是真的矮」。台女指與男友同為「ABC」，父母一直給予足夠自由，惟男友的家人非常傳統，「想控制他一輩子的那種」。

台女與男友分別在加拿大及美國讀書，雖然是遠距離戀愛，但感情一向穩定，甚至曾計劃未來。直至剛過去的假期，台女飛到美國找男友及其家人，男友的父母表面上稱希望多認識她，實際上卻於出發前要求男友向她提分手，甚至出動情緒及經濟勒索，「不分手的話就不是他們兒子之類的，醫學院昂貴的學費要他自己想辦法」。

台女直言自己學歷家庭背景都符合男友父母要求，沒料男友媽媽卻在背後稱「這女孩什麼都好，就是太矮了」，甚至直言擔心她日後生的孩子也會很矮。（《ABYSS》劇照）

面對男友父母的無理取鬧，台女大感無奈，直言自己學歷家庭背景都符合對方要求，而對方亦未曾表現出不喜歡她或是直接反對她與男友交往，沒料男友媽媽卻在背後稱「這女孩什麼都好，就是太矮了」，甚至直言擔心她日後生的孩子也會很矮。

得知現實的她除了失望亦感不忿，反駁指「阿姨妳也才高我不到兩厘米而已」，可是男友面對家人及戀愛，最終仍是選擇了家人，兩人決定和平分手。她坦言明白男友的動機，又認為即使勉強亦不一定有美滿結局，惟目前仍未能放下多年感情，只好以發文抒發分手的悲傷，「我知道這一切都是暫時的，時間久了我們都不會再想念對方了」。

帖文一出引來網民熱議，不少人認為批評男方父母因身高原因強迫兒子分手，又鼓勵台女勇敢面對分手傷痛。（《ABYSS》劇照）

帖文一出引來網民熱議，不少人批評男方父母因身高原因強迫兒子分手，「我也懂那種被笑矮或是胖胖的心情，不過我認為一生一定可以找到欣賞寵愛自己的人」、「身高不是最大的問題。只能說妳男友的父母，其實就是不喜歡妳」，又鼓勵台女勇敢面對分手傷痛，「錯誤的人早點分開才能遇到對的人」。