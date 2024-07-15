劏客？$34生菜得幾片！港女公審大埔餐廳　老闆咁回應更嬲：明搶

【香港旅遊／美食】消費最重要是物有所值。有港女於網上發文，指到大埔1間越南餐廳購買要價34元的「上湯浸生菜」外賣，詎料打開發現竟然只有幾片生菜份量極少，直指「大家評下理……我明白出邊食係有成本，但都冇可能咁離譜」。

帖文引來網民嘩然，直斥餐廳離譜，「呢間嘢真心過分」、「$10都收唔落啦，34蚊」、「唔怪得人返大陸食嘢」；亦有網民指「差不多啦，人工燈油火蠟計進去」。另有網民建議樓主「同老闆講」，樓主則說「老闆解釋畀我聽生菜係會縮水㗎」，令樓主更憤怒。



有港女於網上發文，指到大埔1間越南餐廳購買要價34元的「上湯浸生菜」外賣，詎料只有幾片生菜份量極少，直指「離譜」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該港女於Facebook群組「大埔TAI PO」發相發文，指她7月9日到大埔1間越南餐廳以34元購買「上湯浸生菜」外賣，打開發現份量極少，相當不滿，「大家評下理，呢盒菜收$34」。

相片見到，樓主購買的「上湯浸生菜」以膠兜盛載，看上去只有幾片生菜交疊，食物高度目測不足膠兜的五分之一，份量明顯較少。除了「上湯浸生菜」，樓主還購買「炭燒豬頸肉撈檬」、「炭燒豬頸肉撈檬湯河」等，連6個外賣盒，埋單共計212元。

相片見到，樓主購買的「上湯浸生菜」以膠兜盛載，看上去只有幾片生菜交疊，食物高度目測不足膠兜的五分之一。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

樓主補充，明白在外購買食物「有成本」，但強調「都冇可能咁離譜」。

帖文引來網民熱議，「好離譜嘅價格！」、「唔X係呀？平時食飯，餸尾都多過它啦，搶呀？」、「好過搶」、「真係好過分，$10都收唔落啦，34蚊」、「手工費佔七成」、「唔怪得人返大陸食嘢」、「呢間嘢真心過分，真係愈做愈衰」、「從來唔叫菜，唔抵食」。也有網民認為，「差不多啦，人工燈油火蠟計進去」。

另有網民建議樓主「同老闆講」，樓主則說「老闆解釋畀我聽生菜係會縮水㗎」，令樓主更憤怒。