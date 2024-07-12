升中派位│女兒派Band 1第一志願　1原因求叩Band 2校　母女齊痛哭

【升中派位2024】如願獲派第一志願的Band 1學校，竟然想向Band 2學校叩門？有港媽近日發文，分享女兒順利派入第一志願的Band 1學校，該校是女兒親自挑選，4年級訂下目標後一直用功溫書，惟如願以償後，女兒竟要求向1所Band 2學校叩門，「想同best friend一齊…」，放榜當天該同學「一聽到我囡派第一志願，二話不説『你快啲去叩門啦』」。女兒踏入青春期，港媽希望尊重女兒意願，「我都陪叩門，但心不服」，想平心靜氣商討朋輩問題，未料母女談到一起痛哭，不懂如何說服女兒。



雖有網民認為家長應讓女兒作決定，惟大批網民認為12歲女孩心智未成熟，「我唔會幫佢轉，小朋友的友誼係好脆弱」，升中自然識到新朋友。港媽稱校長已安排老師及社工勸導女兒，「校長建議遊說佢先好好讀一年，中二轉校，希望佢情緒平靜啲啦」。



港媽指女兒獲派第一志願的Band 1中學，但卻要求去叩1間Band 2學校門，因為想陪朋友。（示意圖／資料圖片）

升中派位家長當然緊張，有港媽在親子王國討論區以「派B1唔要，叩B2，想點呀？」為題發帖，大嘆派位前仍能安睡，女兒派入第一志願反而失眠。她指，該校是女兒自行挑選的Band 1中學，以為順順利利，殊不知「阿囡話要叩B2（Band 2學校），想同best friend一齊…」。

4年級已訂下目標學校

港媽透露，女兒在呈分試前相當用功，「佢自己4年級已訂下入第一志願間學校，自動自覺溫書，緊張自己成績」，希望第一志願就入到，並曾努力背自我介紹做好第二手準備，未料派位後突然轉軚，「個同學一聽到我囡派第一志願，二話不説『你快啲去叩門啦』」。她過去從未迫女兒讀書，現就讀的小學普普通通，也是女兒所選，甚至校內活動都交由女兒決定參加與否，小三時成績欠佳，亦有讓女兒選擇是否補習。

港媽指女兒為考入第一志願，一直很用功，結果竟要求去叩Band 2門。（示意圖／資料圖片）

由於女兒踏入青春期，「唔想拒絕佢要求，怕反叛，順佢意，我又萬個不願意放棄B1」，打算再和女兒詳談，但不知道如何說服女兒，「唉，救命呀」、「朋輩嘅影響太厲害啦」。其實女兒打算叩門的中學屬「Band 2A」，有3班全英語授課，亦可接受，會尊重女兒最終意願，「我都陪叩門，但心不服」、「我明白條路點行最後都係佢自己話事，亦明白小池大魚道理…但為咗陪朋友就唔理智，或者講白啲，我直情唔想佢哋同一間學校呀」。

港媽交代後續，指和女兒商量過，表明不希望轉校，但全程只有她自說自話，女兒說「唔知唔知」，「傾到大家都哭，見佢全日都唔開心，而家聽到佢而家係房爆哭，好心痛呀」。

港媽透露，女兒自4年級訂下目標後一直努力讀書，該Band 1學校是她自行挑選。（示意圖／資料圖片）

許多網民認為，12歲女孩心智未成熟，為好友放棄較佳學校並不合理，「你肯定個best friend 唔會移民或者將來會同你個女嗌交 ? 」、「我唔會幫佢轉，小朋友的友誼係好脆弱，去到中學自然會識到其他朋友」、「佢可能唔開心個1個月，一開學說咩都唔記得啦」、「小學生啲友誼放完個暑假都已經生疏」、「12歲腦囟都未生埋，成熟得去邊？」。

不少家長遇過同樣情況，建議耐心勸導，即使同校也未必編入同一班，「有心自然會聯絡」、「我有同佢講，其實朋友感情好的話，之後可再相約出來玩，感情係可以保持」、「係時候同佢講道理講將來，等佢諗嘢闊啲」，又分享親身經歷，「我媽同班主任一齊水我話讀住先，唔啱再轉校，結果梗係唔會轉校啦」。網民更批評其朋友，「叫同學都叩門啦」、「叫佢好朋友叩B1，唔成功就努力啲，明年試下插班」、「如果間B1真係唔適合佢，係B2會發展更好，我會畀佢叩，但絕對唔係因為個friend派咗去間B2囉」。

港媽和女兒商量後，「傾到大家都哭，見佢全日都唔開心」。（示意圖／資料圖片）

部份網民提醒港媽尊重孩子意願，「自己揀冇話啱定錯，開心自然有動力」、「心有不甘（小朋友）咁讀會事倍功半」、「願意同仔女傾係好事，如果最後佢都係唔想去Band 1，希望你可以專重佢決定」。有家長批評其同學為「損友」，「係妒忌佢定係想害佢」，網民提醒，對方也只是小朋友「未必關佢個fd事，唔好咁陰謀論」。

港媽回覆網民指，現時校長已安排老師及姑娘（社工）和她聊天，「校長建議遊說佢先好好讀一年，中二轉校，希望佢情緒平靜啲啦」。

（親子王國）