福建炒飯？肉燥配烚蝦仁粟米　快餐店出品震驚全網　食客咁做惹議

這真的是福建炒飯？日前有食客光顧某連鎖快餐店，點叫福建炒飯套餐，但取餐後卻大感傻眼，事關飯面只淋上疑似肉燥和芡汁，另外再加以蝦仁和粟米，蝦仁甚至呈白烚狀態，未有與芡汁混合，與大眾認知的福建炒飯頗有出入，故貼圖公審「唔怪得晚上8時無人…等執」。不少網民都覺得離譜，斥「菜粒都無」、「蝦仁撈都費事，就咁掟上去」、「返屋企煮公仔麵食無咁嬲呀」。而食客最終把茶倒入飯中泄憤，有留言批評相關行為「折墮」，直指「幾難食都唔係咁浪費食物啦」，而相關貼文其後已被刪除。



有食客於連鎖快餐店點叫福建炒飯，不滿「白飯加烚蝦加啲漿」，遂貼圖公審。 （FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，指日前到某連鎖快餐店光顧，並點叫福建炒飯套餐，但取餐後卻極為不滿，稱「白飯加烚蝦加啲漿，唔怪得晚上8時無人…等執」。

如照片所示，樓主點叫的福建炒飯，白飯狀似沒有炒過，而表面則淋上疑似肉燥和芡汁，另外再加上蝦仁和粟米，不過白烚蝦仁甚至未曾與芡汁「溝勻」，色水外觀俱差，與大眾認知有菇、菜心粒、瑤柱絲、雞肉粒、蝦仁及芡汁，配以蛋炒飯底的福建炒飯頗有出入，樓主用餐後不禁「洩憤」，將套餐附有熱檸茶倒入飯中。

大眾認知的福建炒飯有菇、菜心粒、瑤柱絲、雞肉粒、蝦仁及芡汁，配以蛋炒飯底。（微博圖片）

許多網民都直斥上圖福建炒飯「離譜」，「菜粒都無」、「似撈飯多啲」、「下午茶淨嘅肉燥？」、「蝦仁撈都費事，就咁掟上去」、「見到都唔想食」、「返屋企煮公仔麵食無咁嬲呀」、「所有連鎖快餐店炒飯一向都無咩鑊氣」、「食福建（炒飯）緊係去餐廳食啦」，又笑稱「其實係佢改錯名啫！下次改返蝦仁肉粒，粟米飯，咪好哋哋囉」。

不過亦有留言批評樓主行為「折墮」，「唔好玩食物」、「幾難食都唔係咁浪費食物啦，唔啱食咪拎走，睇吓屋企人食唔食，又或者拎返屋企炒2隻蛋加餸食埋佢」、「何必倒杯嘢落去？淨係為咗影張相？好多老人家一餐都係（食）七粒過期燒賣加白飯咋」，又質疑樓主為何不即時向餐廳反映，「點解你唔同個經理講」、「CLS，咁你都唔退貨？問題在你方」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）