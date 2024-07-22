便利店結賬$11　男子付20元獲找續$2.5　店員篤計數機結局勁爆笑

不小心找錯錢並非大事，但使用計數機後還計錯數就較難以理解。最近有網民在社交平台發文，表示早前到便利店買2包豆漿，結賬時店員表示11元，樓主拿出20元支付，但後來僅獲找續2.5元，他立即向店員反映，只見對方查看收據，又不停按計算機，最後店員直言「咁找返啱畀你啦」，但爆笑的是，樓主卻收到21.5元，還被催促離開，讓他大感無奈。



樓主到便利店買2包豆漿，結賬時店員表示11元，樓主拿出20元支付，但後來僅獲找續2.5元，他立即向店員反映。（《暖男爸爸》劇照）

該名網民在Threads分享有趣經歷，表示日前在便利店買2包豆漿，1名「阿姐」店員幫忙結賬，並表示需收取11元，樓主便以20元付款，不料店員只找續2. 5元給他。樓主當下立即反映找少錢，說道「$20買$11，妳找$2.5？找錯數啊」，店員聽後則再查看收據，又按計算機，「由於佢都撳咗幾耐，搞到後面排晒隊」。

樓主非常無奈，只好表示「阿姐，妳信我，妳真係找少咗錢啊」，對方則語帶不滿地說「咁找返啱畀你啦」，但最後卻找了21.5元給樓主，更叫他快點拿走豆漿離開，以免阻礙其他客人。樓主被店員的「神操作」弄得一頭霧水，最終告訴店員只需給他9元即可。

不料店員聽後再查看收據，又按計算機，結果找續了21.5元給樓主，最終要由樓主告訴店員只需給他9元即可。（示意圖／GettyImages）

樓主的「神奇」便利店購物體驗讓大批網民討論，並紛紛分享自身類似經歷，「早幾日去7仔買20支雪條，個哥哥仔數咗30支」、「試過去7仔叫佢入400蚊落八達通，佢掀咗4000蚊畀我」；又笑言「點解有毫子出現」、「觀音早咗開庫」、「唔識計數真係好可怕㗎」、「計錯都算，件貨整數，你又畀整數，個0.5邊X到出嚟㗎阿姐……」，也有人大讚店員夠幽默，「阿姐so funny」。