的士車資$60付$1000港紙　司機只找$40仲咁講　內地女1招KO即找錢

搭的士以大碼銀紙付車資，找錢時真的要看清看楚！有內地女於抖音上載影片，指她在香港乘搭的士後取出1,000元鈔票支付60元車資，司機卻只找回40元，她於是出聲詢問，司機才邊說「OK、OK、OK」，邊從手提包再取出多張100元鈔票找續，內地女感嘆道「搞得我都懷疑自己是不是拿錯（千元鈔票）了」。

影片引來網民熱議，不少人質疑該的士司機是「詐傻扮懵」，「他怎麼可能看錯，就是博懵」、「一千跟一百！從顏色到大小都不一樣！一個的士司機！會分不清楚？」、「呢招好耐㗎啦，橋唔怕舊」；也有網民不應妄下結論，「唔好講咁肯定，晚黑，未必着燈」、「咁黑睇唔清楚都有可能」。



有內地女於抖音上載影片，指她在香港乘的士以取出1,000元鈔票支付60元車資，司機卻只找回40元，她於是出聲詢問司機，對方才取出多張百元鈔票找續。（影片截圖）

該內地女日前以「這司機以為我給了他100的，我給了1,000元60塊車資，找我40塊錢，搞得我都懷疑自己是不是拿錯了」為題上載影片講述今次亂找贖車資疑雲。

影片長約15秒，見到的士車廂內左邊副駕駛座上放有1張1,000元鈔票，車資約60元，而女子正以普通話問司機，「你是不是以為我給你100（港元鈔票）的？」。司機於是回應「係啊，OK、OK、OK」，並從手提包拿出多張紅色的百元鈔票找續。女子見到司機找回餘下金額，便說「沒事、沒事、沒事」打圓場。

影片引來網民熱議，不少人認為司機不可能把1,000元鈔票看錯是100元鈔票，「他怎麼可能看錯，就是扮懵，博懵」、「他肯定知道你給一千！一千跟一百！從顏色到大小都不一樣！一個的士司機！會分不清楚？」、「故意的，就看你小不小心了」、「呢招好耐㗎啦，橋唔怕舊」。惟也有網民認為不應妄下結論，指當時天色已黑，「唔好講咁肯定，晚黑，未必着燈，而且香港坐的士極小畀1,000，而且10個司機9個都唔會收」、「咁黑睇唔清楚都有可能」、「人家只是先找了容易拿的散錢給你，然後才在包裏拿大紙，大把人是這樣找」。

另有網民建議樓主下次以1,000元鈔票支付車資前，要先問清楚，「上車前要問司機一千蚊有冇得找，唔係個個司機都有得找㗎」。