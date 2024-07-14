地鐵阿伯怒罵後生女逼讓座　用拐杖撬開雙腿被指性騷擾　下場慘了

讓座糾紛停不了，隨時變成動武。網上近日流傳1條影片，顯示有阿伯在北京乘搭地鐵時，要求年輕女生讓座，遭拒絕後發成口角，明明女生旁邊有空位，但阿伯仍然站在女生面前怒斥「沒毛病吧？」、「你們年輕的不讓老年人坐」，不停手指指怒罵。雙方爭吵時手部互碰，阿伯繼而用手反擊，一度用手強推女生手部令她「掩嘴」，女生大叫「別動手」、「別人可以讓，你，不讓」。阿伯聞言更加激動，用拐杖撬開女生雙腿，動作粗暴不雅，阿伯繼而邊罵邊坐旁邊空位，大聲叫她報警。



北京公交警方事後指出，片中65歲葉姓老翁擾亂乘車秩序，警員已依法對葉翁進行行政拘留。網民批評葉翁行為「是性騷擾」、「不只是擾亂，更是猥褻」、「倚老賣老」。



女生旁邊有空位，其他乘客勸老翁「坐這邊」，甚至有職員在場勸架，但老翁仍怒罵女生。（微博影片截圖）

相關影片長約41秒，片中可見，明明女生旁邊有空位，但阿伯仍然站立怒斥女生要求讓座。即使其他乘客讓座叫「坐這邊」，甚至有職員在場勸架，但老翁仍不賣帳，仍然怒罵女生，聲稱自己開口索要座位，但女生仍然拒絕，詢問她「怎麼了？沒毛病吧？」，甚至喝罵「你們年輕的不讓老年人坐，我不是搶佔」。

阿伯手指指怒斥，年輕女生沒有退縮，忍不住手指指反駁，他們手部互碰，阿伯更加大力，一度用手強推女生手部到嘴上，變相「掩嘴」。乘客勸勿動武，女生強調「你（阿伯）別動手」、「別人可以讓，你，不讓」。

老翁不滿女生拒絕讓座，問她：「怎麼了？沒毛病吧？」（微博影片截圖）

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阿伯聞言愈來愈激動，用拐杖插在女生雙腿中間來回橫掃強行「撬開」，動作非常粗暴和不雅，嘗試拉她離開座位。阿伯隨後坐在旁邊空位，叫女生「上派出所去報案」，女生再次警告對方勿再動手，影片便結束。

北京公交警方事後在微博指出，事發本年6月24日下午1時許，在地鐵10號線從知春里開往知春在路站的列車上，65歲葉姓葉男子因座位問題與另一名乘客發生糾紛，擾亂乘車秩序，警員已依法對葉男行政拘留。

多名網民留言指「拘留得好，大快人心」、「對這種為老不尊的人就要嚴厲打擊，絕不姑息」、「為老不尊性騷擾，不要放過他」、「什麼糾紛？這是公開猥褻」。

（綜合）