巴士阿嬸拎袋霸位！行李篋放隔籬　被要求讓座發晦氣　港女斥自私

付1人車資，霸2人座位？有港女搭乘巴士時，目睹坐於4人座位的婦人將袋放其旁邊位置霸位，行李篋則「擺喺上面，頂住坐近窗嘅姨姨」，有乘客上車時只能另覓座位。但她之後發現其他位置已滿座，便有禮向婦人稱「唔該」，對方「西面」執拾物品，笑稱對方恍如小朋友發晦氣。樓主之後想下車，但婦人未有讓位，更一直「鬼食泥」指責她坐在其旁邊，影響擺放物品，故不滿貼圖公審，「我媽生我出嚟唔係要咁忍佢，所以喺我坐低佢仲話我嘅時候，我大聲講咗句『自私X』」。



有港女搭巴士時，遇婦人以袋霸佔旁邊座位，要求對方讓座慘被怒「睥」。（threads圖片）

「1人錢2人位」該女生在 threads 上傳照片，指當時因手持重物搭巴士，上車便想找個座位坐下。不過當她走到下層1排4人座位時，見到有婦人將袋放於其旁邊座位，而行李篋則「擺喺上面，頂住坐近窗嘅姨姨」，旁邊「仲有條線叉緊電」。

樓主前方叔叔見狀，走到車廂最後排位置，惟樓主之後發現後排座位已滿，打算坐於婦人身旁，她質疑「正常人見到都會拎開啲嘢讓一讓，但佢（婦人）扮見唔到」，不滿揶揄「（佢）可能真係盲」。她自言有禮地向婦人稱「唔該」，對方才「西面」執拾物品，先是將充電線「揼落個袋」，再「一嘢拉個篋出嚟」，笑稱情況尤如小朋友發晦氣。

當樓主準備跨過梯級坐下時，碰巧巴士開車，她擔心會撞到他人便捉緊側邊扶手，但就被婦人兩度推開，她唯有捉扶手較上方位置，與此同時婦人一直「鬼食泥」，大概不滿樓主坐在其旁邊，影響擺放物品。樓主之後下車，但婦人未有讓位，幸好對面女乘客「縮入啲對腳」，而她離開時再次被婦人怒「睥」，對方隨即將物品放回座位上，故不忿斥「我媽生我出嚟唔係要咁忍佢，所以喺我坐低佢仲話我嘅時候，我大聲講咗句『自私X』」。

有網民指行李篋應置於輪椅位，「個篋其實唔可以跟坐，最絕嘅方法（係）同司機講聲」。（資料圖片）

許多網民紛紛批評該婦人舉動自私，「相由心生」、「佢個樣X到一個點」、「唔講以為架巴士係佢」、「包容同尊重係留畀識得尊重人嘅人。呢啲人欺善怕惡，唔惡佢唔驚」、「即場X佢老X啦，然後X佢咁X大件行李搭的士，車長會默默支持你」、「個篋其實唔可以跟坐，至少放喺輪椅位，最絕嘅方法（係）同司機講聲」。

另有人建議樓主可以這樣反擊，「呢啲人的旁邊，可是我最鍾意坐的位啊」、「講完唔該佢唔縮開，就唔好怪我踢到你啲嘢」、「呢啲情況通常我都行唔穩，係咁踩到人隻腳，踩5－6次先出到去」、「好多師奶都自以為是霸住晒啲位，有啲拎車仔當排隊，一拖二都有」。

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