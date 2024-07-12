港鐵後生仔讓座婆婆！普通話女「攝入」搶位：逛街很累坐下怎麽了

乘坐公共交通工具時，讓座給有需要人士絕對是美德。日前一名後生仔搭乘港鐵時，目睹有婆婆手持重物上車，起身打算讓座時，1名年輕女子衝上前搶先坐下，該名後生仔遂向對方示意「個位係讓畀婆婆」，但對方以普通話回覆，「我剛剛逛完街很累，坐一下甚（怎）麽了」。他以擔心婆婆跌倒為由，要求對方讓座，卻被威脅「你們香港人欺負遊客嗎？信不信我曝光你」，在旁有小朋友見狀即主動起身讓座予婆婆，令他不禁質疑「連小朋友都明嘅道理，點解大人可以唔明？」。該女子引來網民抨擊，「認為自己係遊客就大晒」、「佢哋思維第一時間諗嘅係自己得失，永遠自己行先」，又建議「『曝光』佢恰阿婆，以其人之道還治其人之身」。



有後生仔搭港鐵想讓座老人，被操普通話女子搶位及出言威嚇。（資料圖片／示意圖）

該後生仔在 threads 交代事件經過，指搭乘港鐵途經旺角站時，目睹有婆婆手持2大袋重物上車，故打算讓座予對方。由於婆婆原先背向樓主，所以他便拍一拍對方肩膀，示意對方就座。突然1名年約30歲女子趁機衝上前，坐在其想讓坐的座位，他隨即向對方表示，「個位係讓畀婆婆」，女子聽聞大聲以普通話回覆，「我剛剛逛完街很累，坐一下甚（怎）麽了」。

樓主之後有禮以「老人家跌一跌可大可小」為由，向女子解釋婆婆比起對方更需要坐下，但對方沒有理會反指樓主不是，「你們香港人欺負遊客嗎？信不信我曝光你」，在旁有小朋友見狀則主動起身讓座予婆婆，他不禁質疑「連小朋友都明嘅道理，點解大人可以唔明？」，並指讓座與否雖是小事，但亦看出兩地人民的質素存異，明白為何港人對內地人觀感較差。

在旁小朋友見狀主動起身讓座予婆婆，他質疑「連小朋友都明嘅道理，點解大人可以唔明？」。（《我的大叔》劇照）

許多網民紛紛斥責該女子不懂敬老，「完全唔理人感受，認為自己係遊客就大晒」、「佢哋思維第一時間諗嘅係自己得失，永遠自己行先」、「根本唔使同佢講老人家跌一跌可大可小，淨係話個位我嘅，我係要讓畀阿婆唔讓畀你，吹咩」、「宜家地鐵讓坐要大大聲講明讓畀邊個，嗰個人嚟到面前先起身…」、「小朋友都懂事，好乖」。

有人則分享遇無禮內地旅客，感嘆兩地文化差異不同，「試過同阿媽搭地鐵，兜嘢俾個女仔撞開我阿媽，我同佢講：『其實無人諗住同你爭位，唔使咁樣撞開人』，對方則大聲稱：『我聽不懂你講什麼』」、「不想歧視，但他們完全不懂入鄉隨俗，連基本常識也欠奉，連排隊或不要全身（挨）在扶手柱也不懂，要他們讓位更沒可能」、「『曝光』佢恰阿婆，以其人之道還治其人之身」。

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