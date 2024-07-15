女生頻感染念珠菌　向婦產科求診遭男友炮轟：讓陌生男人看下體

有病就當然要求醫，最重要的是醫得好！台灣有女生因陰道念珠菌感染情況比較頻繁，所以前往婦產科求醫，雖然對方是男醫生，但在當地比較知名，所以她沒有介意醫生的性別。詎料樓主向男友提及此事時，男友竟然十分介意，更指女友「怎麼輕易讓陌生男人看下體」，甚至希望不要再看婦產科。樓主看到男友的反應，坦言感到「很不舒服」。



許多女網民對樓主的經歷反應激烈，批評其男友態度不當，「他是不是有病啊？婦科不舒服已經很煩了，還聽他在那邊雞歪」、「這不分手留着過年嗎？」、「他在乎的不是你的健康，而是他的雄性尊嚴」。



樓主最近經常出現陰道念珠菌感染情況，於是往婦產科求醫。（示意圖／gettyimages）

樓主在「Dcard討論區」表示，自己的男友30多歲，雖然是遠距離戀愛，但他們會定期聯絡，樓主向男友交代近況，表示最近經常出現陰道念珠菌感染，所以向1名婦產科男醫生求助，更指該醫生「在當地很有名」，而且求診過程有女性護理師陪同，男醫生為她灌洗陰道和塞藥，事後情況大有改善。

豈料男友反應出乎樓主意料，「聽到是男醫師就表現不太高興，覺得我（樓主）怎麼輕易讓陌生男人看我（樓主）下體」，當聽到灌洗陰道和塞藥等過程時，男友明言希望樓主「不要再去看婦產科了」、「讓一個老男人幫你（樓主）清洗下體，還塞東西進去，不覺得很奇怪嗎？」。

男友對樓主表示：「讓1個老男人幫你（樓主）清洗下體，還塞東西進去，不覺得很奇怪嗎？」（示意圖／gettyimages）

儘管樓主解釋這是正常療程，但男友仍然堅持己見，「覺得看婦產科是一件讓他（男友）很不舒服的事情」，希望樓主尊重他。

樓主在帖文表示，明明只是為了身體健康才去求醫，「怎麼被說的好像我（樓主）是去婦產科跟醫生私會一樣」，慨嘆男友對婦產科抱有奇怪想法，直言「他（男友）的不舒服讓我（樓主）覺得不舒服」，不知道該如何與男友溝通。

男友直言「覺得（樓主）看婦產科是一件讓他（男友）很不舒服的事情」，希望樓主尊重他。（示意圖／gettyimages）

帖文引來許多女網民討論，狠批樓主男友的觀念有問題，「30多歲了還這樣反應，蠻眼界大開」、「唯一支持放生」、「跟他說『你腦子髒才會把正常醫療行為想歪，自己不尊重自己，不要奢望別人尊重』」。

（Dcard討論區）