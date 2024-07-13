金魚街有店主貼「不准撈魚」告示嘲客「弱智」　卻歡迎1類人內進

「金魚街」既是養魚之人常到之處，亦是香港著名景點之一。近日有網民就發現旺角金魚街有店主貼出告示叫人不要將魚撈進撈出，本非什麼大事，然而店主語句卻引人非議，因告示所寫為「如果你不是弱智的，請不要將魚撈出撈入」。此外，店主又解釋自己有權不回答顧客問題，更指「我唔出聲唔答你，咁代表我一出聲就會噴你一面屁，咁係咪唔答好啲」。雖然店主語氣較重，但卻十分優待遊客，更寫明禮待「自由行同胞朋友」，「請隨便拍照，祝旅途愉快！歡迎拍照，尤其是美女」。



相關告示引起網民熱議，有人批評店主言詞苛刻、嘲諷撈魚客人「弱智」，「佢呢啲係自己搞死自己生意」、「咁樣趕客仲有生意咩」，亦有人力撐店主「事出必有因，啲人唔自律」、「咁搞法錢收唔到，啲魚又好易死」。



金魚街有店主貼出告示，表示「如果你不是弱智的，請不要將魚撈出撈入」。（「全港店舖消息（開張／執笠）關注組 （店舖／餐廳／零售／商場／小店／大集團／實體經濟）」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「全港店舖消息（開張／執笠）關注組 （店舖／餐廳／零售／商場／小店／大集團／實體經濟）」上發帖，並上傳照片，表示「今時今日嘅服務態度」。照片內容為金魚街某店主用繁體與簡體混合書寫的告示，叫顧客不要撈魚，惟所用語句卻令人嘩然，告示上寫上「如果你不是弱智的，請不要將魚撈出撈入」。

另外，店主又叫客人不要多問，「本店有權不回答任何人問題，由其是那些心中已有既定答案，又要問又要唔信人的『西人』。以免不必要的爭執，多謝合作」、「您好！如果你問我問題，我唔出聲唔答你，咁代表我一出聲就會噴你一面屁，咁係咪唔答好啲」。

不過，店主卻十分歡迎遊客拍照「打卡」，更寫明特別歡迎「美女」，「各位自由行的同胞朋友你們好，歡迎來香港金魚街，請隨便拍照，祝旅途愉快！歡迎拍照，尤其是美女」。

店主特別歡迎「美女」拍照打卡。（「全港店舖消息（開張／執笠）關注組 （店舖／餐廳／零售／商場／小店／大集團／實體經濟）」FB圖片）

照片引起網民熱議，網民意見不一，有人批評店主言詞刻薄，亦有人力撐店主。反對者認為店主告示語氣令人不快，甚或認為是「趕客」的行為，「即係唔想做香港人生意啦」、「佢呢啲係自己搞死自己生意」、「咁樣趕客仲有生意咩」，亦有人好奇問「我想知遊客買完條魚點帶返大陸？佢反而唔喜歡本地客問問題」，有網民就猜測「因為大陸人買袋魚影完相，會畀返袋魚佢，有得咁賺錢梗係唔想做香港人生意啦」。

另一邊廂，支持者卻覺得魚被撈進撈出容易生病，不許顧客擅自撈魚是情理之中，「啲客撈出撈入搞死啲魚，佢宜家咪阻止緊呢個問題，等下一個客有得揀，免受之前嗰個客嘅罪囉」、「啲魚畀人玩死晒」，又有人猜測店主是經歷過不快事，告示才會語氣較重，「事出必有因，啲人唔自律」、「其實所有呢啲告示都係因為發生過一啲好離譜嘅嘢先會出現」，亦有網民表示「呢間嘢有故事㗎，以前就撈完俾錢，有日有人撈完之後影完相倒返落個魚缸」。

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