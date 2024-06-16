父親節不加價！連鎖酒樓告示網上瘋傳　網民笑問︰母親節有加價？

本周日（16日）正值父親節，不少家庭都會外出用膳慶祝，更有食肆會以父親節作為賣點招徠食客。網上日前流傳1張圖片，顯示有連鎖式酒樓告示寫上「為慶祝父親節，茶市／飯不加價」，網民笑言「父親節點解要加價？」、「唔加價住，埋單加三起跳！」、「母親節有加價？」。



有連鎖式酒樓宣傳告示寫上「為慶祝父親節，茶市／晚飯不加價」，上方位置用細字列明「另收加一服務費」。（facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)圖片」）

有關圖片被上載至facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」，可見是連鎖式酒樓宣傳告示，寫上「為慶祝父親節，茶市／晚飯不加價」，告示上方位置用細字列明「另收加一服務費」。

網民最初以為發帖者是希望大家「找錯處」，有人指出大字「父親節快樂」的「親」與一般所見不同，懷疑是錯字。不過，有人指那是字體問題，而篆體字的「親」就是那樣寫，故不認為出錯。

篆體字的「親」與海報上的「親」字相似。（網上圖片）

更多網民關注酒樓報稱「父親節不加價，笑問「即係如果唔係父親節就已經加咗價」、「我諗咗好耐終於明『茶市晚市不加價』的其中一個意思，係早市午市會大幅加價」、「父親節唔加就快樂？」、「講到加價好似應份？」。

該間酒樓今年母親節同以「慶祝偉大母親節，全日不加價」作為招徠。（網上圖片）

翻查該間酒樓的官方網站和其他着數網站，今年母親節同以「慶祝偉大母親節，全日不加價」作為招徠，換言之，無論是母親節還是父親節，該酒樓都沒有特別加價。

（綜合）