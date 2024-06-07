趕客？尖沙咀茶餐廳巨型告示列7大規條　內地網民鬧爆：不會再吃

【香港旅遊】政府推出「好客之道」運動，鼓勵香港各界發揮好客精神接待旅客，但內地微博、小紅書近日熱傳1張相片，見到本港尖沙咀1間茶餐廳擺放巨型告示牌，列出7條規則，更寫明不接受支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay），引來大批內地網民鬧爆「這是把自己往死裏作啊」、「這麼多規矩的店我是不會去吃的」、「港人回內地消費不是沒原因的」。

不過也有網民認為，「列出來挺好，想去的去，不願意去的避雷」、「我覺得這很好，所有嘢事先講明，無謂事後爭吵，大家都有選擇權」。



茶餐廳是本港特色之一。（《夜香鴛鴦深水埗》劇照）

內地微博、小紅書近日流傳1張照片，指尖沙咀1間屹立香港超過半世紀、吸引大量遊客慕名而至的茶餐廳，在大門位置擺放比「吧枱」還高的超巨型告示牌，列出7大規條，提醒食客在店內用餐消費注意事項，更寫明不接受支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay）。

尖沙咀1間茶餐廳，在大門位置擺放比「吧枱」還高的超巨型告示牌，列出7大規條。（網上圖片）

7大規條：

1）本店不接受支付寶（Alipay）、微信支付（WeChat Pay）

2）歡迎使用現金、八達通、人民幣

3）繁忙時間人齊入坐

4）繁忙時間行李及嬰兒車請放外面，避免燙傷及發生意外

5）貴客如佔用座位，每人必須點1杯飲品，最低消費每位40元

6）繁忙時間需要搭抬（拼桌），請貴賓坐一邊

7）請勿攜帶外來食品／飲品進食，如違者將收取服務費每位100港元



茶餐廳做法引來大批內地網民鬧爆，直指「港人回內地消費不是沒原因的」，「為什麼拒絕微信支付寶？」、「別人我不知道，但這麼多規矩的店我是不會去吃的」、「高貴的HK，把飲食行業做的體制內的規矩還多」、「不能外帶食物這點我忍受不了，難道我不能一起吃好幾家食物嗎？內地店家還會幫忙拿外賣送過來呢」。

不過也有網民支持茶餐廳做法，「規矩列在前面挺好的」、「列出來挺好，想去的去，不願意去的避雷」、「我覺得這很好，所有嘢事先講明，無謂事後爭吵，大家都有選擇權」、「店家的這些要求合情合理，我覺得很好。你接受就來，不接受就不要進來」。