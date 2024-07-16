找到經痛的元兇！女生每月靠止痛藥生存　戒一種食物神奇根治經痛

許多女生每月深受經痛折磨，想擺脫這種痛楚卻無從下手，慘受痛苦數十年。近日有台女分享自身的體驗，表示長年嚴重經痛的她，在一次減肥時無意中戒除所有奶製品，從而找到了經痛的原因，元兇竟然就是「牛奶」。她自從戒除奶製品後，指困擾20多年的經痛消失了，已脫離苦海。帖文引起網民熱議，不少女網民亦躍躍欲試，希望此方法能幫助減輕經痛。



樓主指自己嚴重痛經20多年，最近才發現治經痛的方法。（資料圖片）

該名台灣女網友在Dcard發文，以「經痛20年 終於找到經痛的元兇」為題發文，表示自己從高中2年級開始已經有嚴重經痛，形容經痛「輕則無法動彈，重則上吐下瀉」，痛到求診已是家常便飯，每次月經來潮的3天期間都如臨大敵，非常害怕。

樓主指出，痛感嚴重到吃撲熱息痛（Paracetamol）已沒有效，要服用非類固醇消炎止痛藥布洛芬 （Ibuprofen）才會有效；更表示「一見血就要立刻吞止痛藥，不能等到痛了才吃」，而且長期吃止痛藥已經損壞了胃功能，可謂受盡折磨。樓主感歎，曾嘗試去醫院做檢查，惟查不出任何婦科疾病，然後試過各種民間偏方，「中藥調理、戒冰飲、經前一週熱敷、月見草油等等。大概只差懷孕沒試過了」，唯一能止痛的只有止痛藥和口服避孕藥。

樓主受盡經痛困擾，稱曾嘗試過各種民間偏方均不起作用。（電影《那些年，我们一起追的女孩》劇照）

直到去年，樓主因為要減肥的關係，開始進行低碳飲食，戒其他飲料以及多喝水，而最關鍵是原本愛喝鮮奶茶和拿鐵的她，戒掉了最愛的鮮奶，沒料到意外發現導致經痛的元兇竟是「牛奶」（奶製品）。

歷時20多年的經痛終於有了解決方法，樓主興奮道：「沒想到我的人生因此而改變了！我從此以後不再經痛了！」但樓主坦言，「上網查發現幾乎沒有相關說法」，她亦不是專業人士，不確定其中的原理。現在她經期前7天開始不碰乳製品，指「忍7天，我可以輕鬆度過接下來的21天！我個人覺得非常值得！！！」。

每次月經都需要消炎止痛藥，令她身體日漸虛弱。（電影《那些年，我们一起追的女孩》劇照）

帖文引起一眾網民熱議，許多「經痛受害者」留言，表示親測有效，「我也是！ 我是因為皮膚戒奶戒糖後真的不太會痛了！」、「剛好遇到生理期前一周，馬上實驗戒奶！，活了20幾年，終於沒感受到痛，雖然肚子還是有點悶悶的，但終於不會痛到打滾」、「實測戒奶有用，但還是會痛」、「我這次戒牛奶一個月，經期前一周還一直在喝酒，原本以為會痛爆，結果這次來就只有下腹悶悶的！完全不像之前一樣會痛到要吃止痛藥」。

不過亦有網友認為經痛與牛奶關係不大，反而與運動量關係較大，「我很愛喝牛奶、但以前體育班、校隊的時候生理期還吃剉冰都不會痛。自從沒在運動後都痛得要死」、「之前籃球校隊，怎麼激烈運動吃冰棒喝飲料都不會痛，後來沒再運動吃冰的就痛」、「以前常運動的時候，大出血冰淇淋照吃都不會痛，但後來太忙沒時間運動，那陣子來前兩天都會痛到要吃止痛藥，後來抽出時間運動就又不會痛了」。

（Dcard）