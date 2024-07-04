嘔心！男子泊車忘鎖門　後座驚傳濃烈臭味　多了2坨這東西超崩潰

隨地大小二便箇然缺德，走到人家車上「解決」更不要得！馬來西亞日前有男子崩潰發文，指他將座駕停泊於某商場的停車場時忘記鎖上車門，事後取車時被保安人員告知，曾有可疑人士鬼鬼祟祟潛入其車內，，擔憂有人想偷車，於是鎖上其車輪胎。正當車主以為幸保不失之際，豈料開車門時竟然湧出濃烈臭味，往後座方向查看，居然發現2坨大便！他自認倒霉，稱「停車場那麼大，你就選我車上大便，這種奇怪的事都給我遇到」。



有網民難忍笑意嘲笑樓主遭遇，「世界果然無奇不有」、「問車牌，避免買二手車是它」，不過亦有人覺得「無圖無真相」，「沒大便的照片沒證據啊」。



馬來西亞有男子將座駕停泊停車場後，因忘記鎖上車門，保安出於安全考量，為其車輪胎上鎖。（FB「Raphael Wong」圖片）

該名慘遇「大便男」的車主居於馬來西亞吉隆坡，他於facebook發文苦呻「人生一大奇事」，事發於6月19日（本周三），當天他和朋友有聚會，便將座駕停泊百貨公司停車場後，因只顧搬東西，故離開時忘記鎖上車門。樓主事後回去取車，發現車輪胎被鎖上，由於其座駕完全停泊車格內，亦沒有阻礙通道，對被鎖車感到奇怪。

樓主見到車鏡上留了電話，便致電商場保安詢問，獲告知有路人向他們舉報，發現有可疑人士鬼鬼祟祟潛入樓主的車內，懷疑對方想盜竊或偷車，加上對方看到有人途經便直接拔腿就跑，他們為免車子被偷，於是鎖上輪胎。

男子上車後發現後座傳出異味，驚見座位留有2坨大便。示意圖。（GettyImages）

男子見保安如此盡責，正感慶幸之際，打算上車回家。不料當他開時，竟然有大陸濃烈臭味撲臉而來，轉頭才發現車後座竟然有2坨大便。他自嘲倒楣，「停車場那麼大，你就選我車上大便，這種奇怪的事都給我遇到」，更揚言「給我抓到你，我一定塞你的大便回你的屁股」。

男子隨即向停車場保安要求查看閉路電視，但獲告知只有報警才能翻看，由於事發時已是晚上10時許，疲憊的他最終沒有報警；幸運的是，車上亦沒有任何損失。他之後用紙巾清理糞便，而保安亦從附近回收舊衣的箱子，拿出衣服讓他擦抹車子。

帖文引來網民爆笑留言，「世界果然無奇不有」、「這個教訓可大了，一世人不會再忘記鎖車門」、「我建議報警，因為我想看CCTV」、「問車牌，避免買二手車是它」、「大便已經不錯了，如果是拉稀你就GG了」、「小偷可能是要偷東西或偷車不成，為了除霉運，所以要留大便」；但亦有人覺得「無圖無真相」，「沒大便的照片沒證據啊」。

（綜合）