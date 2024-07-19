港女坐的士唔夠錢畀　司機照車到目的地　1原因懷疑兜路遭網民鬧

的士服務問題常惹熱議。有女網民在網上分享坐的士經歷，她因約了人吃飯，等了20分鐘小巴未有車，於是改坐的士去旺角，可是她卻發現自己身上只有100元，當的士車費錶跳到90元時，樓主便向司機表示只有100元，可在目的地附近停車，的士司機表示只收100元也會送她到目的地。



可是樓主事後卻在網上發文表示，司機依Google Maps駕駛，疑惑有沒有「兜路」。帖文引來不少網民鬧她「西客」、「好心遇雷劈」。



樓主指司機願意不收足車資，但疑惑對方有否兜路。（《降魔的》劇照）

有女網民在社交平台發文，她因約了人吃飯，等了20分鐘小巴未有車，於是改坐的士去旺角。可是上的士後，樓主發現自己身上只有100元，當的士車費錶跳到90元，她便表示只有100元，可在目的地附近停車，的士司機則表示「唔緊要，我照車你去」。

最後車資110元，樓主發現原來自己還有20元可支付車資，但司機堅持只收100元，叫樓主收起20元「傍身」。不過樓主於帖文最後提到，司機是「跟住Google Maps行」，疑惑「唔知有無兜路」。

帖文引來網民熱議，不少人指樓主是「西客」，也替的士司機不值，「好人難做，幫完你都要俾你話」、「好心遇雷劈」、「唔夠錢畀司機車埋你去目的地，點解會講成兜路」。

不少網民替的士司機不值，「好心遇雷劈」。（《降魔的》劇照）

有人亦認為「司機已跟Google Maps，唔熟路跟Google又無得怪」。不過有人這樣解釋，「如果佢真係跟住Google Maps行的話，好大機會係比正常路線長嘅」。另有人質疑樓主經歷真偽，「想呃like啫，打咁大篇嘢」、「有時間地點但無影片」。