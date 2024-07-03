的士車資$56付千元鈔！司機當$100找續　內地女報警斥：敗壞形象

的士司機「博大霧」濫收車資？有內地女生來港旅遊，搭乘的士由西九文化區前往尖沙咀，全程車資為56元，不過司機拒絕收取支付寶，她唯有拿出千元大鈔繳付。到達目的地時，司機不斷催趕她們下車，之後發現對方只找續44元，質疑司機將千元鈔當100元，故意找續少近900元，故報警求助。



事主上車時有拍下司機的士證，警方很快找到涉事司機，惟對方堅稱只有收取100元，亦因證據不足未能追討損失。事主自認倒楣又不忿，怒斥「部份老鼠屎，真的太敗壞一個地區的形象了」。帖文引來兩地網民關注，有人批評的士司機「好過做小偷」，「的士司機害群之馬要徹底清理及重辦」；同時有網民對事件有保留，「畀人一千元，仲唔𥄫到實找幾多錢？」、「無當面點清楚真係口同鼻拗」。



有內地女來港搭乘的士時，遇司機疑將千元鈔當100元紙幣找續。（小紅書圖片）

該內地女生在小紅書以「一部份香港的士司機真的很下頭！」為題發帖，指日前來港旅遊，並由西九龍文化區M+博物館搭乘的士前往尖沙咀，全程車資合共56元。她指，車上雖然有支付寶付款標記，但由於司機只收取現金，故將身上僅有1張、應急用的千元大鈔拿給司機付款。

到達目的地後，該司機稱因他停在路中間，阻礙後方不少車輛，所以不停催促樓主等人趕緊下車。不過她們下車後發現，司機找續的均是小面額的紙幣和零錢，合共只有44元，和應要找續的金額足足相差900元，樓主隨即大喊司機停車，但對方沒有停下，反而加速在路口轉彎離去。

樓主表示上車時有拍照留下紀錄，故前往尖沙咀警署報案。後來警方找到涉事司機，對方堅稱沒有見到千元大鈔，只有收取1張100元，故質疑「土生土長幾十年的港人，連100跟1000都分不清？和竊賊有差嗎？」。由於沒有實質證據，折騰近2小時亦未能追討損失，樓主自認大意倒楣，並提醒他人出外多加注意，兼斥「部份老鼠屎，真的太敗壞一個地區的形象了」。

許多網民表示同情樓主，「總之盡量不要花1000（元）」、「香港癌症，的士司機害群之馬要徹底清理及重辦」、「他停路中間出了什麼事他負責，你怕什麼？你不下車他還能報警還是咋滴？」、「在車上就要檢查好找續，若有發現爛錢、找少、甚至外幣充當港幣使用，都可以即時處理。若司機拒絕直接Call 999，千祈不要落車，離開後便百口莫辯」。

事件引來兩地網民關注，有人提醒下車前應仔細檢查好找續，「無當面點清楚真係口同鼻拗」。（資料圖片）

相關帖文亦被轉載至連登討論區，雖有人批評的士司機「博大霧」行徑「好過做小偷」，但亦對事件存疑，「畀人一千元，仲唔𥄫到實找幾多錢，落車先睇找幾多？」、「人哋找44蚊都唔察覺，自己都有責任」、「無當面點清楚真係口同鼻拗」、「試過同大陸人交收，畀個2毫子我當20蚊，我用英文講20 Cents嚟，佢都唔信」。

（小紅書）