坐的士驚不夠錢！港女欲提早下車　好人司機收少啲：唔夠錢唔緊要

雖然網上時有帖文批評本港的士服務質素，但日前有網民就力撐業內有不少不錯的司機。該女生指早前乘坐的士從沙田去荃灣，其間發現自己只有100元現金，因怕不足以支付車費，於是向司機表示提早下車。出乎意料的是，司機體貼地表示「唔夠錢唔緊要㗎」，並堅持送她到目的地。最終樓主其實足以支付85.5元車費，但司機仍大方「收齊頭」只收了80元。



有女生發帖稱坐的士時發現自己只有100元現金，怕不足以支付車費於是想提早下車。但司機仍體貼地送她到目的地，還主動少收車費。(《降魔的》劇照)

該女生在社交平台Threads上發帖講述該次乘搭的士經過，稱早前由沙田坐的士去荃灣，其時身上原來只剩下100元，因擔心車資不足，遂在快到目的地時提出提早下車，「我勁驚唔夠錢叫佢喺前面啲放低我就得」。

司機聞言即不解詢問「唔係前面先係你屋企樓下咩」，樓主告之「驚唔夠錢」，而司機就溫柔回應「唔夠錢唔緊要㗎，送到你去屋企樓下啦」。最終，樓主僅有的100元其實足夠支付車資，她依稀記得車費為85.5元，而司機只收了她80元，「佢話$80就得」。

雖然樓主其實足以支付85.5元的車費，但司機仍大方「收齊頭」只收了80元。（GettyImages）

樓主又憶述車程中，司機多次與她聊天，並不斷分享女兒趣事。她認為司機是位相當疼愛女兒的爸爸，又大讚其女兒可愛，「佢個女超級得意，睇得出佢超惜自己個女，同我傾計嘅時候係笑晒」。

樓主最後指，並非所有的士司機也服務態度欠佳，也有不少不錯的司機。有網民留言表揚司機，亦有人覺得樓主幸運遇上好人，但亦提醒她下次乘坐的士，最好檢查清楚是否有足夠現金。

（Threads）