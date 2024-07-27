元朗燒味店多款食品「賣晒」　食客斥侍應態度差　反遭網民轟西客

顧客慘受氣？日前有食客光顧元朗某老字號燒味店，雖他和友人已於上午11時30分到達店舖，但無論他們點叫燒鵝飯還是燒肉飯都被告知「賣晒」，有鄰座食客點餐時，職員更以不耐煩語氣回覆「都話賣晒囉」，令他覺得頗為受氣，故和友人轉戰另一餐廳，之後貼圖公審該燒味店職員「氣場難頂」，帖文掀熱議。



有網民指樓主玻璃心，「又無粗口，又無問候你老X，咁都叫俾氣你受？」、「平民地方係咁，又唔係黑臉，無必要大做文章」；有人則解釋該燒味店主要做早市，「唔講大時大節，平日都要早啲去先可能買到」、「大排檔係小店經營模式，廚（房）存貨點會多，賣晒好正常」，因而反斥樓主要求過高。



有食客公審元朗某老字號燒味店職員態度欠佳。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客在 facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指他和友人於7月16日（周二）到元朗光顧某老字號燒味店，他們於上午11時30分到店，還沒有坐下已被樓面職員高聲詢問要吃什麼。樓主指，友人當時點叫燒鵝飯，該職員表示「賣晒」，之後他點叫燒肉飯，同樣被告知售罄，要等待至下午12時才有售。

樓主形容「樓面接待師的氣場非常勁」，當時曾有鄰座食客想要點叫燒肉飯，職員再次以不耐煩語氣回覆「都話賣晒囉」。他指自己和友人是「2個麻甩佬」，光顧這間燒味店前早有心理準備環境骯髒狹窄、沒有冷氣、兼要「搭枱」，但他覺得無所謂，只是不滿職員「氣場難頂」，他們為免影響心情便即時離開，稱轉至另一間「平靚正」以及尊重消費者的地方享用午飯。

網民指平民地方不同高級酒店，反諷樓主「以為自己真係大爺？」。（《行運一條龍》劇照）

帖文一出，網民隨即反斥樓主「西客」，「大聲唔代表無禮貌」、「平民地方係咁，又唔係黑臉，無必要大做文章」、「以為自己真係大爺？」、「你問人哋答，又無粗口又無問候你老X，咁都叫俾氣你受？」、「玻璃心」、「香港好食嘅店舖已經越嚟越少，係又投訴唔係又投訴，真係想加速香港快啲玩完」、「以後唔好自稱麻甩佬，改叫麻X煩」。

熟客代平反：企枱姐姐態度好好

有經常光顧的食客則為該燒味店平反，「每個月會幫襯1次，佢哋啲態度不過不失算OK㗎」、「我食過好多次，啲企枱姐姐態度好好喎」、「佢哋招呼好平實，無花巧笑臉迎人，食物好價錢唔貴」、「我1年先去食幾次，都唔算係熟客，但從來唔覺店員有乜問題，仲覺得佢哋幾好招呼，對啲長者又好，就算對住我呢類生客都幾有耐心答問題」，故猜測是樓主要求過高。

另有留言指該燒味店主要是做早市，「呢間淨係做早飯，11點後就幾乎乜都賣晒」、「唔講大時大節，平日都要早啲去先可能買到」、「大排檔係小店經營模式，廚（房）存貨點會多，賣晒好正常」；亦有人表示即使對方態度欠佳都照樣光顧，「無計，人哋係碩果僅存的炭爐燒製」、「11點幾啲嘢就賣晒即係生意好，使乜睇你面色」、「食物有質素，無招呼都大把人幫襯」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）