屯門友$80買燒味飯同點心2人餐　稱「劣食」引網民眼紅：仲想點？

燒味飯是不少港人的正餐選擇，近日有網民表示於屯門某屋邨街市只用80元就解決2人晚餐，包括2盒燒肉叉燒雙拼飯連汽水及2盒油炸類點心。由於樓主晒圖時表示「劣食」，引起網民反對，表示「咁都仲劣食？」、「超抵食！」，隨後他才解釋只是說反話，「謙虛啲啫，唔通話豪食咩」，又表示「心足」。



有網民表示於屯門某屋邨街市用80元解決2人晚餐，包括2盒燒肉叉燒雙拼飯連汽水及2盒油炸類點心。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民日前在「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，稱於屯門某屋邨街市買了熟食外賣，包括30元燒味雙拼飯連汽水2份，及一些點心。因是「晚上特價清貨」時段，點心只需20元2盒。隨後，他發帖表示「『劣食』兩人餐，80元連汽水」。

從圖片可見，樓主當日買了2盒燒肉及叉燒雙併飯，連同2罐汽水，還有2盒點心。燒肉和叉燒賣相及份量都相當不錯，而點心則有腐皮卷、煎堆、炸餃子。

照片引起不少網民討論，不少人都「眼紅」表示羨慕，「太抵吃了」、「咁都仲劣食？」、「似乎唔差喎！」、「好平呀！想點？」，亦有人指「劣食？冇飯開的人看到會很傷心」。而樓主回應網民留言時就解釋「劣食」只是反話，「謙虛啲啫，唔通話豪食咩」，又大讚指「任何雙拼（燒鵝除外）都係$30送汽水/例湯」，表示心滿意足。

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