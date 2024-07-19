紅裙女疑不滿母拒買首飾　跳上周六福玻璃櫃狂踩　網民：測試硬度

不少金舖採用強化玻璃，防止被人輕易搶劫。網上日前流傳1條影片，顯示有紅裙女子在內地商場大吵大鬧，跳上周六福玻璃櫃拼命猛踩，而且就地取材向店員投擲硬物。有消息稱，紅裙女在東莞某商場看上金舖1件首飾，但同行白裙母親嫌貴沒有購買，導致紅裙女情緒失控，當地媒體向涉事商場了解，獲證實發生此事，警方已經介入處理。



多名網民留言，關注片中紅裙女的情緒，同時關心有否造成財物損失，「幸好沒有危害自己及他人的安全問題」、「應用方法平伏她情緒」，又大讚玻璃櫃的質素，「測試玻璃硬度，玻璃無爛，真的防搶」。



紅裙女躺在地下大叫。（網上影片截圖）

涉事影片長約30秒，被上載至多個社交平台，片中可見，紅裙女躺在地下大叫，白裙女連人帶袋將她扯起身來。紅裙女一邊狂叫，一邊衝向附近周六福，紅裙女拼命想「隔住玻璃取得金飾」，同時伸腳阻擋白裙女走近，但玻璃經過強化，紅裙女無法得逞。

紅裙女繼而爬上玻璃櫃，用力跳了兩下，但都無法踩爛玻璃，於是返回地面並就地取材，向店員投擲硬物，白裙女上前阻止，影片便結束，沒有交代後續。

白裙女連人帶袋將她扯起身來。（網上影片截圖）

消息稱，事發現場是東莞市的常平天虹商場，片中紅裙女本月初看上金舖1件首飾，但同行白裙母親嫌價錢昂貴，所以沒有為女兒購買，紅裙女因而情緒失控。

涉事商場回覆當地媒體查詢時指，事件曾經發生過，警方已經介入處理，具體情況有待通報，周六福微博和官網未見回應事件。

影片引來不少網民留言，「影響做生意」、「金店玻璃品質就是好」、「應該報警拉走」、「保安在哪兒」。

（綜合）