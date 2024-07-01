女遊客大鬧名牌店影片瘋傳！赤腳暴走掃貨砸店後續更狂　結局絕了

【台灣旅遊】旅客大鬧名牌店，所謂何事？本港及台灣網絡瘋傳1段影片，見到有1名穿着性感的女遊客，在台北101的小CK（CHARLES & KEITH）專櫃大鬧暴走砸店，不僅用手把架上商品全掃到地面，還作勢攻擊店員，並赤腳在店門及店內來回，大批路人圍觀。

影片昨日（6月30日）起於本港及台灣網絡瘋傳，據報道，商場保安當場制服女遊客，警員到場執行管束並把女遊客強制送醫，留院治療。據指，該女遊客為泰國籍，而經店員初步點算，店方損失5000多新台幣（約1,300港元），店員已向總公司法務部回報，以確認是否提告。



本港及台灣網絡瘋傳1段影片，見到有1名穿着性感的女遊客，在台北101的小CK（CHARLES & KEITH）專櫃大鬧暴走砸店。（影片截圖）

綜合台灣媒體報道，有網民發影片指，在台北101逛街時目擊1名身穿粉色洋裝的赤腳女子情緒激動，突然衝進小CK專櫃內掃落貨架商品，又不斷揮舞雙手四處走動，並用泰文咆哮，甚至想攻擊店員，「不知道發生什麼事情，店員最後還被攻擊，好可憐」。

影片見到，該女遊客穿着性感，赤腳在店內遊走，掃落貨架上多件商品，與職員爭執，更走出店外向圍觀人群咆哮，之後再暴走返回店內。職員勸止但不成功。

影片見到，該女遊客穿着性感，赤腳在店內遊走，掃落貨架上多件商品，與職員爭執，更走出店外向圍觀人群咆哮。（影片截圖）

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影片於本港及台灣網絡瘋傳，網民紛紛批評女遊客行為離譜。據報道，商場保安當場制服女遊客，警員到場盤查，女遊客無法正常應答，且情緒激動有攻擊傾向，警方遂依「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」依法執行管束，並將其強制送醫，經評估後留院治療。

據報，該女遊客為泰國籍，由於語言不通加上身上沒有證件，暫難以確認身分，正調查詳情。（影片截圖）

據報，該女遊客為泰國籍，由於語言不通加上身上沒有證件，暫難以確認身分，正調查詳情。經店員初步點算，確認2副價值共5000多元新台幣（約1,300港元）眼鏡遭損毀，目前已向總公司法務部回報，以確認是否提告。

台北101發聲明回應，指第一時間已有保安到場處理，無人員受傷，目前營運狀況正常。