列4點大讚香港教育　港漂媽媽：教育認知被徹底顛覆了　網民咁講

近年愈來愈多港人或內地人跨境工作和生活，其中不少小朋友更會跨境上學。最近1名港漂媽媽在小紅書發文分享，比較內地與香港教育和學校的分別，引來網民討論。她大讚香港學生較外放，而且學校會給予較大的包容度，課堂設計上也會讓增加學生的參與度，直言「孩子來香港上學後，我的教育認知被徹底顛覆了」。



最近1名港漂媽媽在小紅書發文分享，比較內地與香港教育和學校的分別，引來網民討論。（小紅書圖片）

該名媽媽在小紅書以「內地人真的被香港教育震驚到了！」為題發文，並列出4點比較香港與內地學校差別。她指其小朋友在香港國際學校上學，首先在性格方面，她認為內地的學生比較內斂害羞，大多不敢在公開場合自然流暢地說話，很容易便緊張，香港的孩子則比較外放，學校活動的舞台佈置、演奏、主持等，均交由學生一手包辦，鼓勵學生發表意見。

其次，在包容度方面，她指孩子的學校不會告訴學生一定要或不要做什麼事，故男生可以留長髮，允許穿裙子，也可以跳女團舞蹈，而女生也可以打扮的「酷酷的」。至於上課形式，樓主稱在內地，上課以「老師輸出為主」，非常依賴學生的專注度和學習力，因此孩子缺乏自主學習意識；在香港，除了傳統授課外，校方還會開設導修課（Tutorial），導師會較着重學生表達觀點，學生之間也會彼此交流。

此外，香港學校也會有研討會和課題研究，可以做實驗、草坪製作大型玩具，甚至還可以烤雞或到學校附近的河流抽樣研究，「很多都是我大學階段才能接觸到的事情，甚至我大學的時候都做不到這麼好」。

樓主指，香港學校會有研討會和課題研究，可以做實驗、草坪製作大型玩具，甚至還可以烤雞或到學校附近的河流抽樣研究。（小紅書圖片）

最後，樓主指內地學生面臨的升學壓力，較主要是「有沒有大學上的壓力」，千方百計只為能成功升上大學；在香港，學生面臨的是「升名校的壓力」，形容香港本地生「最差也能上個暨南大學」，若想升上「八大」，就要成績維持在班級中上水平，而這也是她讓孩子轉學到香港的原因。

樓主在文中表示，其孩子已來港上學3年，「雖然過程很辛苦，但看見孩子愈來愈開朗，愈來愈自信，我覺得一切都值得」。

帖文很快亦引來網民討論，有網民認同樓主所言，「我感覺現在內地中學生真的是慘，高強度的學習方式，嚇人！基本上除了睡覺吃飯上廁所都在學習，拼死拼活才能考上大學」、「其實香港教育非常卷（非自願競爭），超級卷，不過這邊的孩子確實表達能力比較強」。不過，也有人質疑香港的公立學校與國際學校非常不同，「香港公立學校不會這樣吧？」、「還是有點片面了啊」。