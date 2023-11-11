名校考題？網售稱九龍塘小學全級試卷　家長爭買　被點名學校回應

網上不時有人分享名校試題，但竟然有齊小一至小六歷屆試卷發售？昨日（10日）有人於facebook及Carousell聲稱持有九龍塘某著名私立小學的小一至小六歷屆試卷，並展示樣本，其文件目錄有標示小一至小六的文件夾，還有「升小六暑期班」、「成績表」等字樣，拍賣網站Carousell賣家直接開價400元。而fb的帖文，不足一天已有逾300個留言，許多家長網民表示有興趣購買，又寫出想買的試卷年級。



被賣家點明校名的學校回覆《香港01》查詢時表示，2份網傳試卷當中，有1份年代久遠無法追查，另1份則非該校試卷，而網民展示的試卷目錄並非該校電腦版面，不涉及資料外洩，相信有人偽造相關目錄版面，吸引家長購買試題。校方續指，所有的教材及試卷屬於校方版權所有，未經同意的發放或銷售用途，將保留一切追究法律的權利，並通報香港個人資料私隱專員公署。



有網民放售聲稱是某私立小學的歷屆試題，小一至小六都有。（fb截圖）

有網民於facebook群組「小學考試試題」發文，稱「放大量ＸＸＸＸＸ小學考試測驗past paper，小一至小六」，稱持有九龍塘某著名小學的歷屆試題，展示的樣本是一份2007年小二的中文試卷，刪去了學生的姓名、分數等，圖中沒有顯示校名；另一張圖片是檔案目錄，當中的文件夾包括英文筆記、小一至小六試卷、升小六暑期班、成績表等等。

帖文發出不足1天已有超過300個留言，許多家長網民表示「想要」，及寫出目標年級，「想要小四至小六，謝謝您！」、「想要小一」、「想要小二，小五，小六，謝謝」，並稱私訊查詢價錢。

而同日在拍賣網站Carousell上有網民亦展示同一份試卷，稱「XX小學 pp past paper 測驗考試p1 p2 p3 p4 p5 p6 小一小二小三小四小五小六」，開價400元，但未講明是全部試卷、一個年級還是一份的價錢，「小一到小六都有，過路人，之前一直有買開」。他另外展示了一份英文卷。

過去網上放售學校試卷及補習社蒐集名校試卷供操練的事件時有發生，如何取得有關試卷亦引起關注，曾有學校校長批評未經同意下收集學校試卷是罔顧老師出卷的辛勞，違反教育理念，亦可能涉及侵犯版權問題。

被賣家列出校名的學校回覆《香港01》查詢時表示，網傳圖片中的中文試卷屬2007年，差不多20年前的試題，無法追查；另英文試卷明顯並非該校試卷。網民展示的試卷目錄及電腦版面，證實並非該校的電腦版面及目錄排序，因此不涉及內部資料或試題外洩的情況，相信是有人偽造相關目錄版面，吸引家長購買試題。

校方續指，該校試卷內容每年因應教學進度及課程綱要而更新，所有教學材料和試卷屬於學校版權所有，未經該校同意作發放或銷售用途，校方將保留一切追究法律責任的權利，並通報香港個人資料私隱專員公署。該校奉勸家長們不要誤信網上來歷不明的資訊，以免造成金錢上的損失。

（綜合）