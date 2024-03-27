港漂曬月租$7萬千呎豪宅　影片瘋傳自爆靠這職業致富　網民：殷實

月租7萬元的千呎豪宅，內櫳曝光！本港網絡流傳1段影片，有從內地廣西來港的男港漂，分享自己月租7萬元的九龍豪宅「君臨天下」千呎單位內部，包括設有價值約18萬元的音響、維港夜景等。他又透露讓自己致富職業，勉勵「年輕人就是奮鬥，擼起袖子幹」。

影片引來網民熱議，有人讚男子「殷實」、「年輕有為」、「世上總有些人比較幸運＋勤力」；但亦有人質疑只是「劇本」，內容真偽存疑，認為旨在「博流量」。



有從內地廣西來港的男港漂，分享自己月租7萬元的九龍豪宅「君臨天下」千呎單位內部。（影片截圖）

網上流傳影片長3分39秒，該港漂與菲傭及2隻貓同住「君臨天下」1個1,100呎單位，月租7萬元。影片中他估計單位價值約5,500萬元，又逐一介紹大廳、價值18萬元的音響、廚房、有獨立廁所的工人房、寵物房、有獨立廁所的主人房、以及放有大量「Hermès（愛馬仕）」和名貴茶壺茶葉等奢侈品的儲物室。

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該港漂透露，他從內地廣西來香港7年，先在香港科技大學讀電子工程研究生，之後工作6年，從事金融相關工作，也有開設自己的貿易公司。他又說，每天晚上喜歡坐在家中窗邊「思考人生」，欣賞維港夜景，是他奮鬥原動力，「每次看到這個景色，更有奮鬥的衝動。年輕人就是奮鬥，擼起袖子幹」。

不過言談間，該港漂也認為香港物價貴，例如3束花連花瓶售價1,000元、每個月6,000元管理費，以及照顧寵物費用等，「香港的寵物醫院很貴」。而他的穿着亦算隨意，未有追求名牌。

影片引來網民熱議，有人讚他「殷實」、「年輕有為」、「這個生活太美好了，有品位」、「世上總有些人比較幸運＋勤力」，也有網民笑言「工人姊姊是大贏家、不用租金又有美景丶月薪」。

但亦有不少網民質疑真偽，估計是按「劇本」拍片「博流量」，「劇本over咗了」、「又是這樣的劇本」、「單男可以請工人？」。