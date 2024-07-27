驚！外賣員傳短訊提取食物：快啲拎　1招叫女生加WhatsApp極恐怖

為求方便，使用外賣平台訂購食物已是大趨勢。然而，近日有女生就在網上發帖並上傳與外賣員在外賣程式上的對話截圖，講述不安經歷。她指日前經網上平台叫外賣，外賣員到達後拒絕她將外賣放於地上的要求，叫她開門取餐。雖外賣員最終因應女生要求改為將外賣掛到門把上，但送餐結束後，卻疑根據她訂單的登記名字作譯音，傳短訊叫她全名，並問「可以加你WhatsApp嗎」。樓主大感不安，沒有答應並反問對方意圖，對方並未解釋因由，卻以表情符號「:(」表示傷心。



事件引起網民關注，紛紛留言高呼「好恐怖」，亦有人表示「你叫佢放地下就得，佢點都要你開門拎，係咪唔識中文」、「所以我次次都係叫放門口」，而樓主就回應「我呢單都係叫佢放門口就走得，但係佢好似堅持要我開門」。



有女生發帖指經網上平台叫外賣，外賣員送餐後經平台傳訊問她「可以加你WhatsApp嗎」，事件令她感到不安。（《白日夢外送王》劇照）

該名女生在社交平台Threads上發帖講述該次經網上平台叫外賣遭遇，稱負責送餐的外賣員在送餐後傳訊要求加她WhatsApp，令其十分不安。從她上傳的兩人對話截圖，他們透過外賣平台傳訊確認訂單細節，而外賣員到達其住所外後傳訊稱「準備開門」及以英文表示已到達「arrived」，又另傳送照片，不過照片縮圖已被樓主遮去。

之後外賣員再傳訊，疑是一段系統訊息以書面語表示「您好，餐品已按要求放置在圖上地點，請盡快取餐以免丟失」，而樓主就回應「OK，落地下就得，唔該晒」。不過，這時外賣員突然語氣一轉，要求樓主盡快親自取走食物，「食物呀……大佬。唔得啦，快啲拎」。

樓主見狀遂要求對方掛在門把上，但外賣員卻傳訊叫她「林雪兒」。樓主懷疑對方是根據訂單登記訊息上的拼音名字譯法，傳訊稱呼她「林雪兒」。隨後外賣員又以1句書面語文字回覆，「已掛好門上，請給個五星支持下，感謝」。樓主則回應「OK唔該晒」。

然而對話並未結束，外賣員繼續傳訊問樓主「可以加你WhatsApp嗎」。當樓主問為何要加時，外賣員繼續請求對方答應，又以哭泣表情符號「:(」表示傷心，「OK啦，問點解，即:(」。

樓主事後截圖發帖，直言「其實好驚」。她又指自己的登記訊息是亂取名「Chen Xueying」，「個名我亂起，我唔叫『林雪兒』，而且點睇Chen都係姓陳呀嘛，個傻仔唔識英文」。

帖文引起網民熱議，不少網民留言高呼「好恐怖」，亦有人表示「你叫佢放地下就得，佢點都要你開門拎，係咪唔識中文」、「所以我次次都係叫放門口」，而樓主就回應「我呢單都係叫佢放門口就走得，但係佢好似堅持要我開門」。

有網民就表示曾經遇到過類似事件，但就沒有說明是什麼外賣平台，「試過直頭有外賣員攞咗個電話跟住WhatsApp我」、「上次我都試過！佢仲私底下WhatsApp我，跟住我即刻同客服投訴」。有網民就指私下傳訊顧客是違規行為，建議投訴，「唔可以加客人WhatsApp，違規行為」、「覺得唔舒服可以投訴」。

另外亦有網民建議單身女生不管身處什麼地方，使用外賣平台也可以「多留個心眼」，或者登記訊息填寫男性化名字，「如果得自己一個女仔住嘅話叫外賣記得要改個男人名」、「轉個男人頭像同埋個名應該會好啲」、「我啲外賣全部都放門口同埋用男人頭像」。

（Threads）