車長趁空檔送外賣？遲2分鐘開車遭投訴　新大嶼山巴士警告信瘋傳

車長送外賣導致巴士延誤？網上日前流傳1封新大嶼山巴士公司的警告信，指有車長被乘客發現在上班空檔期間騎單車送外賣，導致巴士延誤2分鐘才從總站開出，車長已承認事件，公司提醒對方若再犯會解僱兼不作補償。有網民同情車長，認為「夠食夠使都重會咁辛苦去做多份送外賣咩」，但認為兼職始終影響到正職工作，「衰就一定㗎啦」，又關注信件的字眼，「閣下身為xxx車長，講到好似做處長咁」。



《香港01》已就事件向新大嶼山巴士查詢，正等候回覆。



網上流傳1封新大嶼山巴士發出的警告信，指車長因送外賣導致班次延誤。（資料圖片）

facebook多個群組日前流傳圖片，疑為新大嶼山巴士公司發出的「最後警告通知信」，發出日期為今年的4月23日，內容提到1名車長於4月21日下午5時10分，原本要在迎東總站開出37H線巴士，卻出現延誤，「閣下身為新大嶼山巴士車長，理應明白對公司忠誠及提供良好服務給乘客的重要性」。

網上流傳1封大嶼山巴士發出的警告信，指車長因送外賣導致班次延誤。（fb圖片）

警告信提到，收到乘客投訴，目擊車長騎單車回站頭，車上載有某外賣平台的袋，泊好單車後才駕巴士埋站上客，最終5時12分才開出，「乘客有理由相信閣下是利用空檔時間送外賣而引致該班次遲開」，而車長已承認事件。

巴士公司指，職員從事任何型式兼職都要預先向公司申報及得到批准，「否則等同欺詐公司。閣下利用上班期間之空檔外出兼職，更引致班次遲開影響服務質素，理應立即解僱閣下」，但考慮到車長紀錄良好及承認過失，才發出「最後警告通知書」。信件最後提醒，如車長再犯或違反守則，「公司將解僱閣下而不作出任何補償，請你珍惜是次機會」。

乘客投訴該班次原訂於下午5時10分開出，最終巴士在5時12分才開出。（資料圖片）

信件在網上引起熱議，網民驚訝車長在班次之間空檔送外賣，「勤力到咁」、「咁都唔即炒？」、「應該畀人拍咗片，連時間地點都有，冇得狡辯」。有網民提到，大嶼山巴士沒有車長訓練學校，故請來的車長本身有巴士牌，而且山路多有危險位，「好有經驗嘅司機先處理到」，一般不會輕易開除。

網民認為車長的確理虧，「如果放咗工去做絕對好合理，當緊更都走去返又真係…但咁都畀人認到，有仇家？」、「送外賣唔係罪，影響班次至係死有餘辜，只係警告信用詞不當，但收信者真係唔抵可憐」。有留言又揶揄車長「咁鬼蠢，自己認嘅⋯」，即使持有外賣平台袋也有很多借口可以推塘。

投訴信指，乘客目擊司機騎單車回站頭時，車上有某外賣平台的袋，「乘客有理由相信閣下是利用空檔時間送外賣而引致該班次遲開」。（資料圖片）

部份人同情車長，認為他只遲了2分鐘， 「雖然係司機唔啱，但見到都有啲心酸，唔通夠食夠使都重會咁辛苦去做多份送外賣咩。同埋佢係咪只遲咗2分鐘？好想知果啲屙屎屙到成班車消失咗嘅會唔會又出warning俾佢？ 」、「呢位師兄我都識！東涌都真係幾惡做」。事實上，香港很多打工仔也有兼職，「好多紀律部隊都有兼職，如消防、警察！但都需要申報」，前提是不可影響到正職工作。

網民又關注信件用字，「閣下身為xxx車長，講到好似做處長咁」、「閣下閣下閣下…打咁多個閣下但最後嗰句打做你」、「嗰句對公司忠誠真係夠onＸ，嚟打工㗎咋，忠誠」。

（綜合）