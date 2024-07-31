家長呻學校阻學生用二手書　想擺攤校長咁講　呻：仲話香港搞環保

中小學教科書加價頻頻，不少父母會讓子女用二手書。有港媽在網上大呻，指無論兒子讀中小學時，都曾有家長向校長提出想在校內擺攤位做二手書買賣，但個個校長回覆都接近，「規管唔到每個家長交嚟嘅二手書係咪正確，又話有啲書要改版」，建議買新書，她揶揄道「仲話喺香港搞環保，笑死人了，書本垃圾都未搞掂」，書簿費對基層家庭來說太大負擔，「你哋做校長教師，幾皮嘢1個月，梗係咁講啦」。



雖有網民同樣抱怨學校要求買新書，開學買書可能已花5,000元，但亦認為站在校方立場「牽涉錢銀交易，學校一定唔會安排」。



港媽希望子女就讀的學校可以設立2手書買賣攤位，唯遭校長拒絕。（資料圖片）

樓主在親子王國討論區以「幾乎間間學校都唔鍾意學生買舊書」為題發帖，表示兒子無論在幼稚園、小學還是中學階段，都分別有家長向學校提出想擺攤買賣二手課本，但所有校長回答都接近，「我哋規管唔到每個家長交嚟嘅二手書係咪正確，又話有啲書要改版，費事孭鑊上身」，還建議家長最好買新教科書，「你（家長）喺出面買二手書就係你嘅事，如果買錯咗唔啱用，你哋都要再買過」。樓主形容學校教師是「公務員模式」，因為不想增加工作或得罪校長，只好要求學生集體訂購學習材料。

樓主無奈指「仲話喺香港搞環保，笑死人了，書本垃圾都未搞掂」、「你哋做校長教師，幾皮嘢1個月，梗係咁講啦」。她又提到文具簿冊等問題，指長子有簿未用過，想留給幼子用，減少買新簿數量，但校方又會說簿冊要集體訂購，「好難監管到邊個學生訂咗幾多本。所以又建議家長全部要訂。所以依家積壓咗嘅全新文具簿冊有成棟咁厚」。樓主表示，縱然香港有免費教育，但額外支出仍然很多，基層家庭有很大壓力，「書費、文具簿册、冷氣費、班會費，還有很多濕碎費用不能盡錄」。

樓主認為每年為子女購買新學習材料會製造浪費，而且昂貴的書簿費對基層家庭構成壓力。（示意圖 / 資料圖片）

許多網民有同樣不滿，「書商年年加價，耐唔耐又轉新版，如果政府肯規管，家長就唔使咁煩啦，我收到小朋友書單，如果全部買新，要5,000幾」、「小學嗰陣聽過個妹想用阿哥舊書（講緊相差2年)，學校都話唔得」、「我仔小學時有老師講明唔準用舊書，因為有晒答案」、「如果年年都買新書，一家兩個小朋友都要1萬蚊，仲有校服又買新，普通家庭真係百上加斤」。

另外，有網民認為書商幾乎年年改版，太快太密政府卻不規管，「政府成日搞環保，教科書就最唔環保」。

有網民認為站在學校立場，「牽涉錢銀交易，學校一定唔會安排。如果免費送贈就唔同」，家長私下可組成舊書校服轉讓群組，而且也有學校容許學生用二手書，「我哋小學好支持，阿女有本中文書好新淨係用到第五手，試過阿妹用家姐本常識書，因改版第二年有1、2頁修改，老師特別去影返俾佢，我每年只買作業同補充慳唔少」、「我仔學校好好， 年年都有買賣舊書， 我哋攞舊書返去賣， 亦有舊書俾我哋買，啲書肯定一定啱用先俾買同賣」。

然而，也有家長反對在小學階層用二手書，因為「小學正常都寫到花哂，點做二手？家長想節省開支，都要諗下會否影響小朋友學習？ 」。

（親子王國）