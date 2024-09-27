日開4小時冷氣！女生呻新屋冷氣費貴以前3倍　內行人拆解2大原因

今個夏天熱辣辣，不少人要開冷氣消暑。台灣有女租客在討論區發文，指自己新租的房屋，電費一度6.5新台幣（約1.5港元），住了1星期後發現電卡原本有2,000新台幣（約480港元），用到只剩下970新台幣（約230港元），等於花掉1030新台幣（約250港元），讓樓主感到疑惑，為何冷氣一天開不超過4小時、溫度設在28度，電費卻如此高昂，相比之前的住所，2,000新台幣的電卡可用1個半月。



帖文引來內行人解釋「房間坪大數及定頻冷氣」，這兩大因素都是令電費暴增的關鍵。



樓主以「租屋冷氣貴的很誇張」為題發文，指自己最近住進新租的房子電費爆升。(《晝顏》劇照)

慘呻：租屋冷氣貴的很誇張

樓主在Dcard以「租屋冷氣貴的很誇張」為題發文，指自己最近住進新租的房子，租約寫明電費1度6.5新台幣（約1.5港元）。由於冷氣要插入電卡才能使用，樓主住了1個禮拜之後，發現電卡原本儲值由2,000新台幣（約480港元）跌到970新台幣（約230港元）。

樓主指每次開冷氣只會調校到28度，平均1天開3至4小時而已，相比之前的租屋，電費每度6.5新台幣（約1.5港元）的情況下，2,000新台幣（約480港元）的電卡可以撐到一個半月，且當時把溫度調在25至26度，比現在的28度還低。而現時房東已檢查過指屋內水電一切正常，樓主不明為何電費會那麼貴，好奇問「想問大家這真的正常嗎」？

網民指住所面積大小及冷氣種類是影響電費的關鍵。（GettyImages）

行內人拆解電費貴2大原因

帖文引來不少網民留言，有人認為「冷氣是否為節能型差異很大」、「空間大小也有差」、「我的冷氣幾乎24小時開着（家裏有狗），都開25度，上期電費才2,700新台幣（約650港元）」。有行內人拆解原因，「大坪數+定頻冷氣真的會很噴錢，尤其是壓縮機沒在停的」、「很吃空間（大小或是樓層or向西），然後也很吃冷氣（機型和老舊），然後就是個人使用狀況（溫度設定和使用時間的長短）」。

有人認為是冷氣老舊所致，「你這是古早超耗電的定頻冷氣！沒救！唯一解就是換冷氣！」。不過有網民認為「冷氣換不換很看房東啦，畢竟你簽約的時候就是這台冷氣，他沒有義務要更換，不換也租得出去，租不出去他想換才會換」。