「猜包剪揼」竟是性騷擾？平機會宣傳海報惹爭議　平機會咁解釋

「猜包剪揼」（又稱猜呈尋）是常見遊戲，但隨時涉及「性騷擾」？本港網絡近日流傳1張平機會宣傳海報，印有「包、剪、揼」圖案，並以中英文寫上「這遊戲可能是性騷擾」，但未有解釋原因。



海報引來網民關注，紛紛表示「不明所以」，「唔明」、「愈嚟愈九唔搭八」、「好煩呀，over晒啲嘢」；也有網民嘗試解釋，指「剪」可能涉及男生下體重要部位，「包」則可能聯想到女生胸部。



平機會回覆《香港01》表示，於海報中加入字句「這遊戲有可能是性騷擾」，並非指有關遊戲等同性騷擾，而是希望帶出信息「即使是簡單不過的遊戲，當中一旦牽涉性的元素，便有可能構成對他人冒犯、侮辱或威嚇的不受歡迎的行為」，強調設計該海報目的是喚起同學對性騷擾問題的探討。



「猜包剪揼」是常見遊戲，但隨時涉及「性騷擾」？（示意圖／gettyimages）

「猜包剪揼」或與「性騷擾」有關係？本港討論區近日流傳1張平機會宣傳海報，張貼在看似校園壁報版位置。海報以藍色為底色，以三角形排位方式印上「包、剪、揼」圖案，中間分別以中文及英文寫上「這遊戲可能是性騷擾」、「This game could be sexual harassment」，下款為平機會及平機會反性騷擾資源平台，但未有進一步寫出原因。

海報以藍色為底色，以三角形排位方式印上「包、剪、揼」圖案，中間分別以中文及英文寫上「這遊戲可能是性騷擾」、「This game could be sexual harassment」。（網上圖片）

海報旋即引來網民關注，紛紛表示「不明所以」，「唔明」、「點解？無解釋？」、「愈嚟愈九唔搭八」、「好煩呀，over晒啲嘢」、「包同揼又衰咩呢？」、「問ChatGPT都唔X明」、「野球拳？」、「麻芝姑呢？」。

也有網民嘗試解釋，指「剪」可能涉及男生下體重要部位，「包」則可能聯想到女生胸部。

平機會：旨在喚起同學對性騷擾問題探討



平機會回覆《香港01》表示，為了預防校園性騷擾，平機會於今年6月推出有關海報，供本港大專院校使用，有關海報設計以遊戲為主題，主要是考慮到不少學生活動特別是迎新活動均以遊戲為主軸模式，而根據平機會2019年發布的《打破沉默：本港大學生性騷擾調查研究》，遊戲是大學生較常遭遇的性騷擾形式之一。

平機會強調，於海報中加入字句「這遊戲有可能是性騷擾」，並非指有關遊戲等同性騷擾，而是希望帶出一個信息：即使是簡單不過的遊戲，當中一旦牽涉性的元素，便有可能構成對他人冒犯、侮辱或威嚇的不受歡迎的行為，即在《性別歧視條例》（第480章）下屬違法的性騷擾行為，藉此提醒學生不要掉以輕心。

平機會強調，於海報中加入字句「這遊戲有可能是性騷擾」，並非指有關遊戲等同性騷擾，而是希望帶出信息，提醒學生不要掉以輕心。（資料圖片）

平機會續說，設計該海報目的是喚起同學對性騷擾問題的探討，例如積極參與平機會與大專院校合作製作的反性騷擾網上培訓課程，加强他們對性騷擾問題的認知。