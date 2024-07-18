國泰地勤扔行李落樓梯影片瘋傳！網民：咁掟咩篋都爛　國泰證真事

國泰航空（Cathay Pacific Airways）地勤人員以「扔」的方式處理乘客寄艙行李？本港網絡近日流傳1段影片，見到機場有國泰航空地勤人員從樓梯上，把多個乘客寄艙行李，從樓梯中層「扔」到樓梯底，行為相當粗暴。



影片引起網民關注，質疑「咁掟法，咩篋都爛」、「如果有易碎物品就大鑊」、「遊客行李咁樣被虐待，遊客點會來啦？」；但也有網民指見慣不怪，「大驚小怪」、「如果無其他裝置，唔通上落幾次拎咩？」、「我一直覺得掉篋好正常」。



國泰航空回覆《香港01》證實，事件涉及國泰的地勤服務供應商1名員工，已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。國泰就事件向受影響乘客致歉，會責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以確保不會有同類事件發生。



本港網絡近日流傳1段影片，見到機場有國泰航空地勤人員從樓梯上，把多個乘客寄艙行李，從樓梯上「扔」到樓梯下。（影片截圖）

網上流傳影片長十多秒，見到有穿着反光背心的機場地勤人員，把多件寄艙行李從上層樓梯扔到下層樓梯，甚至「雙龍出海」雙手齊扔，行李在樓梯大幅度翻滾多圈後撞到下層行李，然後層層堆叠在一起。

地勤人員把多個寄艙行李箱從上層樓梯扔到下層樓梯，行李在樓梯大幅度翻滾多圈後撞到下層行李，然後層層堆叠在一起。（影片截圖）

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目擊者：沒想過地勤人員會扔行李



市民何小姐向無綫電視（TVB）節目《東張西望》提供影片，並講述事發經過，指周日（7月14日）到機場送朋友離開香港，詎料朋友在候機室看到有地勤人員把行李「扔」到下樓梯，「掟落樓梯度……你話跣定係點樣都算，但係佢係掟落去，好明顯見到每一件行李都打咗好多個跟斗」。

何小姐續說，明白地勤人員工作忙碌辛苦，但沒想過會扔行李，「你堂堂一個大機場，你無輸送帶都算喇，我明啲地勤都好辛苦，但好老實講，我哋都唔expect（預期）我哋啲篋係俾人哋咁樣掟㗎嘛」。

影片引來網民關注，有人批評該地勤人員做法離譜，也有人指見慣不怪。（影片截圖）

影片引來網民關注，有人批評該地勤人員做法離譜，「咁掟法，咩篋都爛」、「我都試過寄行李時個篋完好無缺，到取回個篋時就爆晒4個轆」、「所以永遠買行李篋唔使買咁貴，掉爛都冇咁心痛」、「咁樣搞法！政府用幾多錢宣傳香港旅遊都死啦！遊客行李咁樣被虐待，遊客點會來啦？」。

惟也有網民表示見慣不怪，「如果無其他裝置，唔通上落幾次拎咩？會工傷嗰喎」、「我一直覺得掉篋好正常，我唔知係唔係度度都係咁，但如果係我做，我都會掉」、「大驚小怪」。然而有網民反駁，「時間緊迫就可咁做？」、「我見過日本地勤人員對待乘客行李好似自己行李一樣，自己想像下就明」。

國泰：相關員工已調離崗位



國泰證實其地勤服務供應商1名員工涉及事件，該公司已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。（資料圖片）

國泰航空回覆《香港01》指，留意到網上流傳有機場工作人員未按照標準程序搬運行李影片，隨即展開調查，證實其地勤服務供應商1名員工涉及事件，該公司已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。

國泰向受影響乘客致歉，表示會責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以確保不會有同類事件發生。