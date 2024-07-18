「請飲水黨」湧現？2內地女要求請飲水　後續更狂　港男1招KO獲讚

繼「借錢黨」、「請食飯黨」後，又湧現「請飲水黨」？ 有港男於社交平台發文，指於沙田沙角街市遇到2名內地女子自稱來港旅遊但身上沒錢，問可否請她們「喝1瓶水」。樓主回應該處沒有賣水，該2名內地女即表示「咁食嘅都可以」，樓主感覺有詐隨即離開，未有再理會2人，又斥責「話嚟旅行都冇錢，好似乞兒咁樣問人哋借錢食飯，真係臉都不要了」。



事件引來網民熱議，讚賞樓主做法，「唔好理佢哋就啱了」、「去旅行買枝水都無錢學乜嘢人去旅行」；也有網民指「呢啲一律叫佢哋自己報警然後行咗去」。



有港男於社交平台發文，指於沙田沙角街市遇到2名內地女子自稱來港旅遊但身上沒錢，問可否請她們「喝1瓶水」。（Google Maps）

該港男周日（7月14日）於社交平台「threads」發文表示，他晚上於沙角街市遇到2名內地女子，目測分別40至50歲及30多歲，其中1名女子以普通話表示她們來港旅遊「沒有錢了」，問樓主可否請其妹妹「喝1瓶水」。

樓主指於沙角街市遇到「請飲水黨」。（資料圖片）

樓主回應「我都無錢」，對方堅持「就1瓶水」。由於當時沙角街市大部份檔口已關門，只有食物檔口營業，樓主遂表示「而家呢度冇水買喎，得返嘢食賣」，詎料對方「改變要求」，稱「咁食嘅都可以」。

樓主感覺有詐「懷疑佢昆X我錢」，隨即離開未有再理會2名內地女子。他又批評，「兩個咁大個人話嚟旅行都冇錢，嚟到香港好似乞兒咁樣問人哋借錢食飯，真係臉都不要了」。

帖文引來網民熱議，讚賞樓主做法。（threads）

帖文引來網民熱議，讚賞樓主做法，「唔好理佢哋就啱了」、「去旅行買枝水都無錢學乜嘢人去旅行」。也有網民教應對方法，「佢話要水就得啦，公園有免費水機」、「應該叫佢去公園飲」、「呢啲一律叫佢哋自己報警然後行咗去」。