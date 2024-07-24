全裸行山？台女陽明山驚見裸女散步：三觀被強迫刷新　咁po相惹議

郊遊活動有益身心，台灣有女生早前在社交平台分享行山奇遇，稱在陽明山上，遇到有女子連內衣也不穿，正在「全裸行山」，嚇得已2個月沒有上去行山的樓主感到「三觀又被強迫刷新」。不過，她出於不想偷拍對方，因此只有發布多張陽明山的風景相片，還3次強調「沒有（裸女）圖片！」。



帖文隨即在網上被瘋傳，引起網民熱議，有人笑言「害我每張照片都去看」、「沒圖沒真象，此風不可長」。



台女不想偷拍山上裸女，因此只有發布多張陽明山的風景相片，還3次強調「沒有（裸女）圖片！」。（Facebook圖片）

目擊者：裸女現身陽明山頂

該名台女在Facebook群組「發現陽明山」發文及相片，指早前到陽明山行山，當行到主峰時，遇到連內衣褲也沒有穿的女子正在「全裸行山」，對方在山頂走來走去，「兩個月沒上山的我，突然覺得自己老了」。可是樓主認為對方喜歡就好，只是她感到「三觀又被強迫刷新了」。

由於估計不少裝網民會想看圖片，但樓主指不想偷拍對方，故沒有相片提供，「不用想找圖片」，更3次強調「沒有圖片！」。反之樓主上載多張行山時拍下的陽明山風景相片，與網民分享。

樓主指早前到陽明山行山，當生到主峰時，遇到連內衣褲也沒有穿的女子「全裸行山」，但強調沒有偷影對方，故沒有照片。（Facebook圖片）

帖文隨即在網上被瘋傳，引來不少網民熱議，有人感到失望，「害我每張照片都去看，什麼都沒有」、「沒圖沒真象，此風不可長」、「好奇，她不怕被蚊蟲咬嗎？」,有人見到遇到相似情況，「幾個月前上七星主峰也遇到一位男的全身一絲不掛，那天還是假日，山上人很多，也有家庭帶小孩，看到都傻眼，不知是什麼心態」。

網民分享曾遇「長髮人」極詭異

有人亦分享另類行山經歷「某次在山上看到全身赤裸，長頭髮的『人』，我也嚇一跳，但他轉頭過來的時候，沒有五官，沒有明顯性器官喔！然後我回家後病了整整7天，夜裡發高燒，日出退燒」。

有人看穿樓主其實是想吸引大家去行山，「我懷疑你在引誘大家去爬山」、「無關有圖無圖，這是有號召力的貼文。不過有網民提醒全裸行山或會違法，「在公眾場所任意裸體，違反社會秩序維護法，可處以6,000元（約1430港元）罰款，如果出於故意，違反刑法妨害風化罪，可處以1年以下有期徒刑」。