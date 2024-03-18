行山客拆BENZ標誌偷走　車Cam拍犯案過情　網民促車主報案勿放過

無理損壞及居走屬於他人的財產，已觸犯偷竊及刑事毀壞罪行！最近網上流傳1段車Cam影片，顯示1輛平治（Benz）私家車停拍在郊外路邊，其間有1名行山裝束的途人經過，竟一手折斷引擎蓋上的平治立標，然後淡定地取走離開，其犯案過程已被拍下。影片上傳者在文中表示「點解你咁X多手呢？」，大批網民亦紛紛勸相關車主報案，直言「一定要報警」、「唔好放過條X樣」。



在10秒長的車Cam片中，1對身穿行山裝束的途人在郊外路上行走，其中走在前方的行山客疑逐一細看停泊路邊的車輛。（facebook影片截圖）

樓主於facebook群組發文，在其上傳的10秒車Cam片中，顯示事件發生於下午約4時，當時1對身穿行山裝束的途人在郊外路上行走，其中走在前方的行山客疑逐一細看停泊路邊的車輛，直至走近涉事的平治私家車，他忽然停下腳步，其後走到車頭，一手折斷引擎蓋上金屬製的平治立定標誌，再看一看手上的標誌後拿着離開現場。

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樓主在文中表示，「點解你咁X多手呢？」，無法理解相關行山客的舉動。片段同時引起大批網民留言，紛紛表示必須將該行山客繩之於法，勸車主盡快報案，「刑事毁壞？」、「偷嘢，拉得！」、「報警啦，有日子同時間，如果佢搭車上嚟有八達通紀錄好易搞，刑事毀壞捉佢受吓先」、「有片，即刻報警」、「有圖有真相⋯⋯報警呀！」、「唔係多手，係好X街」、「好熟手咁喎」。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。另外，根據第210章《盜竊罪條例》第9條，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，最高刑罰是監禁10年。