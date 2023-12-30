好人好事！小紅書女屯門行山膝傷　坐路邊等弟　熱心家庭出手療傷

如果見到傷者，任何人都應該在自己能力範圍內提供協助。一名女子早前在小紅書表示，和胞弟在屯門菠蘿山行山時，膝蓋不小心受傷，唯有先下山，靠在路邊等候胞弟，有一家人見狀用廣東話商討，女傷者完全聽不明白，只見老婦取出藥水噴在其傷口，成年女子則出動3張膠布，小朋友則有禮貌地打招呼，成年男子臨走前用普通話好言吩咐她買大膠布，女傷者連聲致謝，在網上直言「倒楣的一天，但又因為這家好心人感覺特別幸運 ！ 好人一生平安」，網民紛紛指出「香港路人其實都還是不錯的」、「香港人看到不文明看不慣的行為確實敢說敢罵，遇到人需要幫助也不會袖手旁觀」。



樓主拍下自己傷口被妥善處理好後的情況。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載圖片，顯示該個熱心家庭的背影，以及自己傷口被妥善處理好後的情況，並用文字表示當日下午和胞弟前往屯門菠蘿山行山，但膝蓋不慎受傷，勉強下山後靠在路邊等待胞弟，見到有一家人經過，他們見到樓主傷口便用廣東話溝通，樓主「聽不懂只能呆呆地看着他們」。

老婦繼而取出一瓶藥水，噴向樓主傷口，成年女子則在一旁撕出3張膠布，為她貼上傷口，小朋友則有禮貌地向樓主我打招呼，由於樓主不懂得廣東話，加上不知道對方一行人懂不懂普通話，所以她「全程都沒說話」，他們處理完傷口後，成年男子用普通話叫樓主去藥局買個大膠布，她才反應過來連聲致謝。

熱心家庭為樓主消毒和貼上膠布。（小紅書圖片）

樓主慨嘆明明「是倒楣的一天，但又因為這家好心人感覺特別幸運！ 好人一生平安！ 寶寶健康快樂長大」，帖文引來多名網民討論，先後指出「香港路人其實都還是不錯的」、「香港人看到不文明看不慣的行為確實敢說敢罵，遇到人需要幫助也不會袖手旁觀」、「香港人真的很熱心！」

（小紅書）