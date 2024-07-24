愛民邨公屋裝4部分體式冷氣機照片瘋傳！網民熱議：屋企養企鵝？

夏天熱辣辣，冷氣是家中不可缺的電器，不過有網民在網上發相，分享何文田愛民邨有住戶，在1個單位的露台外裝了4部分體式冷氣，令該網民感到十分疑惑，為何1個公屋單位要有4部冷氣，「喺入邊飼養企鵝嗎？」。



帖文亦引來其他網民留言，認為單位可能已變「劏房？」、「酒窖？」，有人估計可能為了寵物而安裝，「有啲長毛大狗，要24小時開冷氣，Set時間制每6小時轉另一部」。



事實上，照片2022年7月已在何文田街坊群組流傳，有人拍到愛民邨2個單位分別開裝了3部及4部分體式冷氣，近日其中1張再被網民上傳翻炒。當時已有街坊提到，愛民邨單位大多只有300多呎，「頂多都係400多呎，有需要裝咁多咩？」。



網民在網上發相，見愛民邨1單位裝了4部分體式冷氣機。（Facebook圖片）

有網民早前在Facebook群組「香港突發事故報料區」發相，指在愛民邨1個公屋單位，從露台窗口位可見該單位安裝了4部分體式冷氣，並裝上白色鐵窗框。樓主見狀感到疑惑，並笑言：「喺入邊飼養企鵝嗎？」

帖文一出引來不少網民回應，有人懷疑單位變了「劏房」、「酒窖」、甚至變了貨倉「應該用咗嚟做貨倉，睇咁多部應該似貴價藥材，可以舉報送佢一程」、「電錶頂唔頂得順？」。

有網民認為可能戶主為了寵物而裝那麼多部冷氣。（網上圖片）

有人認為見怪不怪，「愛民邨好多住戶都係咁，我都唔知係咪真係咁熱？其實我反而覺得係因為個地理環境靚同埋舊屋村，啲人劏房放租」，又有人認為可能為了寵物「有啲長毛大狗，要24小時開冷氣，Set時間制每6小時轉另一部，我朋友養兩隻金毛，3部冷氣每部行8小時」，亦有人不滿樓主多事「人哋有錢交電費，關你X事咩？」、「3房大單位，每間房一部個廳一部有咩問題」。

帖文2022年已在網上流傳，當時還有另一照片，拍到有個單位亦裝了3部分體式冷氣。（FB「何文田街坊」圖片）

翻查資料，相關照片2022年7月已在facebook群組「何文田街坊」流傳，有網民拍到愛民邨有2個單位分別裝了3部及4部分體式冷氣，好奇「愛民村真係咁熱？」，街坊指平日坐小巴時都有留意到，「單位面積頂多都係400多呎，有需要裝咁多咩？」，曾懷疑是養寵物或「劏開出租」。當時有街坊認真解答，稱康文樓的大單位「梗房都２個，咁可能佢再間多啲房，一間房一部分體」，又或者該單位是西斜，由朝曬到晚太熱。

根據房署資料，公屋住戶如需安裝冷氣機（包括分體式及窗口式），需向房署遞交申請表格。上面列明住戶須根據《建築（小型工程）規例》聘請「訂明註冊承建商」進行所需工程，及確保單位內所有冷氣機裝置不會超逾現有供電量，並需承擔冷氣機裝置的安全。若住戶未能遵照房署要求安裝冷氣機，房署可根據房屋條例第19條「租契的終止」規定終止租約。