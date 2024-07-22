Hello Kitty不是貓！真身竟是「有鬍鬚的她」　粉絲喊：童年毀了

Hello Kitty（凱蒂貓、吉蒂貓）真身竟然「不是貓」？日本三麗鷗公司（Sanrio）經典卡通角色Hello Kitty今年迎來50周年，然而官方近日拋出震撼彈，指Hello Kitty並不是貓，真身更令粉絲們直呼「童年毀了」。



日本三麗鷗公司（Sanrio）經典卡通角色Hello Kitty今年迎來50周年。

誤會了50年！日本三麗鷗公司（Sanrio）經典卡通角色Hello Kitty，以可愛「白色小貓」形象深入民心，然而三麗鷗行銷與品牌管理副總裁科克（Jill Koch）於7月18日在美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀（Today）」中揭露，Hello Kitty其實不是貓，而是「在倫敦郊區出生成長，臉上有鬍鬚的小女孩」。

三麗鷗行銷與品牌管理副總裁科克（Jill Koch）揭露，Hello Kitty其實不是貓，而是「在倫敦郊區出生成長，臉上有鬍鬚的小女孩」。（資料圖片）

科克又說，Hello Kitty有爸爸和媽媽，還有1名雙胞胎妹妹兼好友「咪咪（Mimmy）」；Hello Kitty有飼養寵物貓，喜歡烘焙餅乾，更有1名男朋友名叫「丹尼爾（Daniel）」。

Hello Kitty有爸爸和媽媽，還有1名雙胞胎妹妹兼好友「咪咪（Mimmy）」。

Hello Kitty有飼養寵物貓，更有1名男朋友名叫「丹尼爾（Daniel）」。

科克另透露Hello Kitty身高體重「女性的秘密數字」，指Hello Kitty體重是3顆蘋果重，身高有5顆蘋果高。而根據官方所說，Hello Kitty傳達的核心訊息是友誼、善良及包容，認為這些訊息是幫助她超越國界、語言和文化的原因之一，因為容易令大家理解。

「Hello Kitty不是貓」真實身份震驚全球粉絲，有人直呼「好可怕」、「Hello Kitty是否試圖操縱我們的情感」、「我從未見過現實生活中有人長貓鬍鬚和貓耳朵」、「有那個小女孩沒有口的」、「你不能改變歷史，她是一隻貓」、「你如果話佢好似小粥咁係貓娘都算，但你話佢係人就完全講唔通」、「毀了我的童年」。但也有網民稱早已知悉Hello Kitty不是貓，「一早已知」、「一直都唔係貓，佢有養貓㗎」

Hello Kitty於1974年11月1日誕生，翌年在日本被設計成兒童錢包，之後紅遍全球，製作玩具、電視卡通節目、主題公園和服飾等周邊商品。翻查資料，其實官方三麗鷗公司早於2014年就澄清過Hello Kitty是小女孩不是貓。